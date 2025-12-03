Un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen

Por Carla Canizzaro







Un violento episodio ocurrió en el departamento de General Alvear, donde un joven de 21 años terminó apuñalado. Un hombre de 52 años lo atacó tras una discusión que mantuvieron en plena vía pública. Además, dos mujeres también sufrieron agresiones y atravesaron un momento de gran tensión.

Cómo ocurrió la agresión en General Alvear El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen. Todo comenzó cuando la víctima y su familia (entre ellos, dos menores) se encontraron de frente con un auto que circulaba a alta velocidad y que aparentaba intentar cruzar antes que ellos. "Mi cuñado le preguntó qué le pasaba y que veníamos con las nenas", relató a Noticiero Andino una de las mujeres presentes.

En un primer momento, el agresor les quitó la bicicleta e intentó romperla. Luego golpeó a la víctima con los puños y extrajo un cuchillo del vehículo. "Cuando ellos están peleando, nosotros intentamos separarlos y ahí me pega una cachetada y se me tira encima para pegarme en la cabeza con un palo", añadió la mujer.

Embed - VIOLENTO EPISODIO TERMINÓ CON UN JOVEN APUÑALADO En medio del ataque, el hombre encaró nuevamente al joven armado con el cuchillo, lo golpeó, le dio una cachetada y también intentó agredir a todas las mujeres que se encontraban en el lugar. El joven de 21 años resultó herido de arma blanca, mientras que el agresor fue detenido.