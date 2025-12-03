3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Dos mujeres también fueron golpeadas

Un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

El agresor, de 52 años, se cruzó con la familia en la calle, inició una discusión y terminó apuñalando al joven de 21 años en General Alvear.

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen

 Por Carla Canizzaro

Un violento episodio ocurrió en el departamento de General Alvear, donde un joven de 21 años terminó apuñalado. Un hombre de 52 años lo atacó tras una discusión que mantuvieron en plena vía pública. Además, dos mujeres también sufrieron agresiones y atravesaron un momento de gran tensión.

Cómo ocurrió la agresión en General Alvear

El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen. Todo comenzó cuando la víctima y su familia (entre ellos, dos menores) se encontraron de frente con un auto que circulaba a alta velocidad y que aparentaba intentar cruzar antes que ellos. "Mi cuñado le preguntó qué le pasaba y que veníamos con las nenas", relató a Noticiero Andino una de las mujeres presentes.

Lee además
Alejandro Molero, intendente de General Alvear. video
En el aniversario de Alvear Oeste

Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino
Colonias d everano en General Alvear. video
Actividades para los más chicos

General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

En un primer momento, el agresor les quitó la bicicleta e intentó romperla. Luego golpeó a la víctima con los puños y extrajo un cuchillo del vehículo. "Cuando ellos están peleando, nosotros intentamos separarlos y ahí me pega una cachetada y se me tira encima para pegarme en la cabeza con un palo", añadió la mujer.

Embed - VIOLENTO EPISODIO TERMINÓ CON UN JOVEN APUÑALADO

En medio del ataque, el hombre encaró nuevamente al joven armado con el cuchillo, lo golpeó, le dio una cachetada y también intentó agredir a todas las mujeres que se encontraban en el lugar. El joven de 21 años resultó herido de arma blanca, mientras que el agresor fue detenido.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear despidió el año con el gran encuentro del programa "Alvear Baila"

Prohibir o integrar: General Alvear suma voces al debate por el uso del celular en las escuelas

Nuevo secuestro de carne en un operativo contra el abigeato

Granizo en General Alvear: qué daños dejó y qué recomienda el área de Agricultura

Se juega en General Alvear el Abierto de Ajedrez con figuras nacionales y un millón en premios

General Alvear conmemoró los Derechos del Niño con actividades recreativas y mensajes de cuidado

Ángel perdió una pierna tras la mordedura de una araña y sufre la espera por una silla de ruedas

General Alvear: la familia de Jonathan Bogado insiste en que lo mataron en la Comisaría 14

LO QUE SE LEE AHORA
Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Te Puede Interesar

Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quedaron a un paso de ser designados como Fiscales de Cámara Penal de Mendoza
Audiencia pública

Avanza el ascenso de dos reconocidos fiscales de Mendoza: quiénes son y qué dijeron

Por Carla Canizzaro
El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Por Carla Canizzaro
Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza.
Ante empresarios

Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza

Por Sitio Andino Política