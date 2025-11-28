28 de noviembre de 2025
Se juega en General Alvear el Abierto de Ajedrez con figuras nacionales y un millón en premios

El certamen en General Alvear reunirá a jugadores de todo el país y se complementará con la Copa Faraón, partidas rápidas y actividades culturales.

Ajedrez en General Alvear.

El Municipio de General Alvear presentó una nueva edición del Abierto de ajedrez General Alvear y de la Copa Faraón, que se desarrollarán el 29 y 30 de noviembre en el Multiespacio Cultural Bodega Faraón. La conferencia de prensa estuvo a cargo del director de Turismo, Gustavo García, y del profesor de ajedrez Sebastián Lieby, y se realizó en el nuevo bulevar de avenida Alvear Este, donde se ubican mesas de ajedrez al aire libre.

García señaló que el certamen convocará a más de 70 jugadores y destacó el acompañamiento del municipio. “Este fin de semana tenemos la suerte de contar con este evento tan importante. Deporte organiza el torneo, pero Turismo también forma parte porque nos visitarán más de 70 jugadores y la Municipalidad ha hecho un esfuerzo con un premio de un millón de pesos. Esto pone en valor las bondades de General Alvear, por eso se realiza en Bodega Faraón. Promocionarlo en el bulevar también resalta la importancia de contar con este espacio con mesas de ajedrez, que invita a practicar y acercar este deporte a chicos y familias”, afirmó.

Abierto de ajedrez en General Alvear

Lieby detalló que se trata de la novena edición del Abierto de General Alvear, abierto a participantes de todas las edades y niveles. Explicó que el torneo principal se jugará a 20 minutos por jugador, comenzará el sábado a las 15.00 horas y finalizará el domingo alrededor de las 17.00 horas Además, anticipó la presencia de referentes del ajedrez nacional, entre ellos el maestro Daniel Pérez y Guillermo Soppe, dos veces campeón argentino y maestro internacional.

En paralelo, el sábado a las 19.30 horas se disputará la octava edición de la Copa Faraón, una competencia de ajedrez rápido a 3 minutos por jugador, que también mantiene inscripción abierta a todo público. Durante las dos jornadas se realizará una Cena Show con degustación de vinos como parte de las actividades previstas.

Ambos torneos repartirán un total de un millón de pesos en premios, además de trofeos y medallas para las distintas categorías, desde sub 8 hasta sub 20. Las autoridades invitaron a vecinos y visitantes a acercarse y ser parte de este encuentro que ya forma parte del calendario deportivo local.

