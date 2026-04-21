"Ritual Sonoro Visual": música y arte se fusionaron en una noche cultural en General Alvear

Por Sitio Andino Departamentales







El sábado por la noche se llevó a cabo “Ritual Sonoro Visual” en Casa Salonia, una propuesta cultural que combinó música en vivo y exposición artística, con la participación de público de General Alvear que acompañó durante toda la velada.

La iniciativa permitió generar un espacio de encuentro entre distintas disciplinas, poniendo en valor el trabajo de artistas del departamento y promoviendo nuevas formas de expresión.

“Apostamos a la cultura local y a generar espacios para compartir lo que hacemos. La música se combinó con una muestra visual y la gente acompañó”, expresó el músico Bruno Grenci. Por su parte, la artista Lorena Ochoa destacó: “Fue una noche muy linda, pudimos unir música y artes visuales y mostrar nuestras obras al público”.

Un espacio para potenciar el arte local La actividad tuvo como eje principal visibilizar la producción artística local y fomentar la interacción entre disciplinas, en una propuesta que combinó sonido, imagen y experiencia colectiva.

Este tipo de iniciativas buscan fortalecer el circuito cultural del departamento y generar nuevos espacios para que artistas emergentes y consolidados puedan exhibir su trabajo. Embed - RITUAL SONORO: MÚSICA Y ARTE EN CASA SALONIA