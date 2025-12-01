Prohibir o integrar: General Alvear suma voces al debate por el uso del celular en las escuelas

Debate por el uso del teléfono móvil en la escuela.

Teléfono móvil en el colegio: NO Referido a este sistema que se implementa en el colegio, personal de la Escuela de Agricultura destacó; "no somos un caso aislado, no solamente en el departamento, sino que en la provincia, estos últimos días hemos escuchado distintas noticias que revelan que muchos colegios de la capital lo han anunciado entre privados y públicos, y en el caso de Alvear también experimenta el Santo Tomás Moro, con la misma sintonía respecto a esta temática".

Agregaron además sobre esta decisión: "En realidad es una propuesta que se ha venido implementando paulatinamente desde el año 2024, se plantearon en aquel momento días que se alternaban semanalmente en donde se planteó "desconectarse para conectar", al advertir el buen resultado que tuvimos nos animamos este año a proponer que el celular se restringiera desde 1er a 3er año lo cual ha tenido un impacto altamente positivo en aprendizaje y convivencia".

DEBATE: ¿CELULARES EN LA ESCUELA SI O NO? Teléfono Móvil en el colegio SI Aldo Mathus, supervisor de la sección 14 en General Alvear marcó su postura al respecto y afirmó: "El gobierno de la provincia de Mendoza justamente va en un sentido contrario a esto porque está enfatizando el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y este año han existido muchas capacitaciones en diferentes programas. Entonces es un contrasentido ir prohibiendo una herramienta de este tipo cuando, por otro lado, se la está fomentando, como lo que sucedió con la entrega del carrito informático a las escuelas".

"ES UN CONTRASENTIDO PROHIBIR CUANDO POR OTRO LADO SE LO FOMENTA"