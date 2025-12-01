General Alvear despidió el año con el gran encuentro del programa "Alvear Baila"

General Alvear y un festejo inclusivo en el Polideportivo.

La profesora Viviana Giaccaria destacó la convocatoria y el desarrollo del ciclo: “fue una tarde con muy buenas condiciones para la actividad y pudimos concretar el cierre del programa con gran participación. Contamos con diversas disciplinas y categorías, desde niños de tres años hasta adultos de sesenta, lo que evidencia el carácter de inclusión de la propuesta”.

Giacaria detalló que el programa abarca ritmos latinos, ritmos urbanos, free dance y danza jazz, con presencia de participantes en todas las categorías. Además, valoró la incorporación de la Asesoría de Discapacidad a lo largo del año, lo que permitió ampliar el alcance del programa y fortalecer su orientación inclusiva.

La organización anticipó que en 2026 se proyecta continuar con las actividades y consolidar el torneo como un espacio de encuentro y participación para toda la comunidad.

General Alvear celebró el programa "Alvear Baila" Embed - MULTITUDINARIO CIERRE DE “ALVEAR BAILA”