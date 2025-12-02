General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

La Dirección de Deportes del Municipio de General Alvear informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las colonias de verano y la temporada de pileta en todo el departamento. Este año, la propuesta incluirá colonias en Ciudad, Bowen y Carmensa, y centros recreativos gratuitos en distintos puntos .

El director de Deportes, Alberto Gómez, expresó: "el objetivo es que todos los chicos tengan el verano que se merecen" . Las colonias de Ciudad, Bowen y Carmensa iniciarán el 16 de diciembre de martes a viernes , mientras que los centros recreativos comenzarán el 5 de enero de lunes a jueves . Cada espacio contará con profes, enfermeros y guardavidas, y ya se avanza en el acondicionamiento de piletas e infraestructura.

Gómez destacó además la "gran tarea operativa" y la implementación de transporte para garantizar la participación de niños de los distintos barrios. Los centros recreativos estarán en: El Desvío, Calle 9 (Alvear Oeste) y Club Andes .

Las inscripciones para la Colonia de Verano iniciaron el lunes 1 de diciembre, y la colonia comenzará el martes 16 de diciembre. Los lugares de inscripción y los requisitos varían según la localidad:

Ciudad: inscripciones en el Polideportivo Deportistas Alvearenses ($12.000), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.

Bowen: inscripciones en el Polideportivo de Bowen ($12.000), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.

San Pedro del Atuel: inscripciones en la Delegación de Carmensa (sin costo), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.

El link de descarga de la ficha para todas las colonias es: coloniavacaciones.alvearmendoza.gob.ar

Temporada de Pileta en el Polideportivo Municipal de General Alvear

La Temporada de Pileta dará inicio el martes 16 de diciembre. Los precios y la forma de sacar el carnet son los siguientes:

Temporada familiar (hasta 5 personas): $30.000 con un 50% de descuento para empleados municipales.

$30.000 con un 50% de descuento para empleados municipales. Temporada individual: $12.000

$12.000 Enrada por día: $1.200

Para soliciar el carnet, los interesados deben acercarse al Polideportivo Deportistas Alvearenses.

Documentación a presentar: Fotocopia de DNI, foto carnet y Bono de Sueldo (para empleados municipales que soliciten el descuento).