General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

La Dirección de Deportes del Municipio de General Alvear informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las colonias de verano y la temporada de pileta en todo el departamento. Este año, la propuesta incluirá colonias en Ciudad, Bowen y Carmensa, y centros recreativos gratuitos en distintos puntos.
El director de Deportes, Alberto Gómez, expresó: "el objetivo es que todos los chicos tengan el verano que se merecen". Las colonias de Ciudad, Bowen y Carmensa iniciarán el 16 de diciembre de martes a viernes, mientras que los centros recreativos comenzarán el 5 de enero de lunes a jueves. Cada espacio contará con profes, enfermeros y guardavidas, y ya se avanza en el acondicionamiento de piletas e infraestructura.
Gómez destacó además la "gran tarea operativa" y la implementación de transporte para garantizar la participación de niños de los distintos barrios. Los centros recreativos estarán en: El Desvío, Calle 9 (Alvear Oeste) y Club Andes.
General Alvear: buscan que todos los chicos tengan el verano que se merecen
Embed - COLONIAS MUNICIPALES: INSCRIPCIONES EN MARCHA
Colonias de vacaciones de verano en General Alvear
Las inscripciones para la Colonia de Verano iniciaron el lunes 1 de diciembre, y la colonia comenzará el martes 16 de diciembre. Los lugares de inscripción y los requisitos varían según la localidad:
Ciudad: inscripciones en el Polideportivo Deportistas Alvearenses ($12.000), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.
Bowen: inscripciones en el Polideportivo de Bowen ($12.000), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.
San Pedro del Atuel: inscripciones en la Delegación de Carmensa (sin costo), presentar ficha completa con fotocarnet y fotocopia deDNI.