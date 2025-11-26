Ángel perdió una pierna tras la mordedura de una araña y sufre la espera por una silla de ruedas

Debido a esa situación y a que es diabético debieron amputarle una de sus piernas. Actualmente, vive en condiciones muy precarias, debido a sus limitaciones, no puede trabajar en la finca que es el lugar donde se ha ganado el pan toda la vida y necesita una silla de ruedas, elemento que viene gestionando hace meses, sin respuestas.

Ángel Rojas contó mayores detalles del hecho y afirmó: "La araña me mordió en la noche, estaba entre la ropa que tenía en la cama. Después que me mordiera fui al Hospital y no me atendieron bien, el doctor le dijo a las enfermeras que mañana me iba de alta, pero el tema es que me empezaron a salir ampollas con agua y después se me puso toda negra la pierna hasta la rodilla y en dos semanas más me la cortaron".

Rojas agrega que ahora su vida es muy difícil, "porque toda la vida trabajé en la finca y ahora no puedo hacerlo". La carencia de una silla de ruedas es una de las mayores preocupaciones de este hombre. "No tengo silla de ruedas porque el PAMI me lo va pateando para el costado desde hace siete meses".

Ángel Rojas de General Alvear necesita una silla de ruedas en forma urgente Embed - LO MORDIÓ UNA ARAÑA, LE AMPUTARON UNA PIERNA, NECESITA UNA SILLA DE RUEDAS