Avanza el ascenso de dos reconocidos fiscales de Mendoza: quiénes son y qué dijeron

Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quedaron a un paso de ser designados como Fiscales de Cámara Penal de Mendoza

El Senado de Mendoza llevó adelante la audiencia pública para evaluar las postulaciones del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello , y del fiscal de Tránsito, Fernando Guinta . El Poder Ejecutivo propuso a ambos para ocupar las vacantes de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción . El próximo martes llegará la definición final, cuando sean tratados ambos pliegos mediante una sesión secreta .

Este miércoles la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales llevó adelante la audiencia pública en el Auditorio del edificio Margarita Malharro Torres , la cual fue presidida por el senador Walter Marcolini , quien repasó el procedimiento y recordó que solo podían tomar la palabra aquellos que hubiesen presentado adhesiones o impugnaciones. Familiares, colegas y referentes del ámbito jurídico también presenciaron la audiencia.

Tiene pedido de captura Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Durante la jornada se analizaron los antecedentes de los dos candidatos. El pliego de Gustavo Miguel Pirrello reunió 747 adhesiones y una impugnación , mientras que el de Fernando Giunta recibió 545 avales y siete impugnaciones . Diversos profesionales y representantes institucionales destacaron la trayectoria y el desempeño de ambos postulantes.

El Senado de Mendoza llevó adelante la audiencia pública para evaluar las postulaciones de ambos fiscales

En su exposición, Pirrello repasó su carrera dentro del Poder Judicial , iniciada en 2007 en la Oficina Fiscal Nº 9 de Villanueva . Detalló su paso por la fiscalía de instrucción, la Fiscalía Penal de Menores y su labor como fiscal en Capital .

gustavo pirrello, fiscal, mendoza Pirrello repasó su carrera dentro del Poder Judicial, iniciada en 2007 en la Oficina Fiscal Nº 9 de Villanueva Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Desde 2016 integra la Unidad Fiscal de Homicidios. Afirmó sentirse orgulloso de pertenecer al Ministerio Público Fiscal, puso en valor el trabajo de su equipo y subrayó la importancia de brindar respuestas a las familias que enfrentan situaciones de violencia letal.

Giunta, en tanto, agradeció los apoyos recibidos y respondió a las impugnaciones presentadas. Señaló que siempre actuó conforme a la ley y ratificó su compromiso con una justicia cercana a la ciudadanía, aplicada con imparcialidad y respeto por las normas.

fernando giunta, fiscal, mendoza Giunta, en tanto, agradeció los apoyos recibidos y respondió a las impugnaciones presentadas Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Concluida la audiencia, la comisión seguirá con el análisis de antecedentes. La resolución final sobre ambos pliegos se conocerá la próxima semana, cuando el Senado vote las designaciones.

La impugnación contra Gustavo Pirrello en el caso Nataniel Guzmán

Silvia Graciela Saavedra, madre del abogado mendocino Nataniel Guzmán (desaparecido desde enero de 2023) presentó una impugnación formal contra el pliego del fiscalGustavo Pirrello, propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar las vacantes de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción.

En su escrito, Saavedra sostiene que Pirrello (actual fiscal de la causa P-12077/23) "jamás dio respuestas ni mostró interés" en la investigación por la desaparición de su hijo, ocurrida el 27 de enero de 2023. Guzmán, empleado judicial en el Juzgado de Familia de Las Heras, fue visto por última vez al subir a un colectivo de la línea 630.

nataniel guzmán, desaparición Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

La mujer afirmó que, a casi tres años del hecho, la investigación "permanece impune" y critica la falta de medidas que, según ella, debieron realizarse en tiempo oportuno. También señaló que muchas actuaciones se concretaron por impulso de la querella y abogados y no por iniciativa fiscal.

Saavedra cuestionó el desempeño del fiscal en la causa de su hijo. "¿Puede un fiscal que en 34 meses jamás dio respuestas transformarse en jefe de otros fiscales?", planteó en la presentación.

La madre también expresó su desacuerdo con declaraciones que Pirrello brindó a medios provinciales y que, según indica, no fueron posteriormente fundamentadas por escrito pese a haberlo solicitado en una reunión con el procurador general Alejandro Gullé.

Finalmente, horas antes de la audiencia pública, Saavedra envió una nueva carta abierta a los Senadores de Mendoza. En esta oportunidad, recordó que el caso de su hijo aún está impune. "Hoy, el doctor Gustavo Pirrello me debe respuestas, son tres largos años, donde intentó cerrar la causa con una autoeliminación que no fue", escribió la madre de Nataniel.

Y agregó: "Hoy, les ruego se pongan en el lugar de la víctima. Les ruego (refiriéndose a los Senadores) que antes de promover al señor fiscal al cargo de Jefe de Fiscales, les den la oportunidad de demostrar su idoneidad en la práctica y me entregue a mi hijo".