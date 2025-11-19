Alfredo Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

El gobernador Alfredo Cornejo impulsa a dos reconocidos fiscales para cubrir cargos estratégicos en el fuero penal del Gran Mendoza. Se trata del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y del fiscal de Tránsito Fernando Giunta , quienes fueron propuestos por el mandatario provincial para ocupar las vacantes de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción .

Las vacantes surgieron tras el fallecimiento del fiscal adjunto Gonzalo Nazar . La documentación correspondiente a Pirrello y Giunta ingresó ayer a la Cámara de Senadores , donde comenzará el proceso formal de análisis. Primero, los pliegos serán tratados en comisiones ; luego se abrirá una audiencia pública para recibir adhesiones e impugnaciones; y finalmente, la definición se llevará adelante en una sesión secreta .

Aunque la oposición no acompañe la iniciativa, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar ambas designaciones. Así, si los candidatos obtienen el aval de la Cámara Alta, Pirrello y Giunta asumirán como Fiscales Jefes en lo Penal .

Posteriormente, el procurador general Alejandro Gullé deberá nombrar a su nuevo Fiscal Adjunto , cargo que representa la segunda autoridad en el área penal del Ministerio Público Fiscal y que ocupaba anteriormente Nazar. No obstante, se estima que el elegido por Gullé para ese puesto será Pirrello .

Quién es Gustavo Pirrello

Gustavo Miguel Pirrello es fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. Con 18 años de trayectoria en el Poder Judicial (al que ingresó en 2007), accedió a todos sus cargos mediante concursos de antecedentes y oposición. Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen otorgado por la Universidad del Aconcagua.

Participó en el Consejo de la Magistratura de Mendoza como miembro titular en representación de la Asociación de Magistrados e integró la Comisión Evaluadora del concurso para Fiscal Penal de Menores en 2023. Su labor diaria incluye la investigación de delitos, la conducción de audiencias de control de detención, prisiones preventivas, apelaciones y la producción y presentación de pruebas en juicios orales.

Conferencia Gustavo Pirrello.jpg Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen Foto: Yemel Fil

Su legajo incorpora un “Registro de Felicitaciones”, donde constan reconocimientos formales, entre ellos el del Cónsul de Chile por su rol decisivo en el esclarecimiento del femicidio de Concepción “Conchy” Arregui. También recibió menciones por parte de la familia de Salvador Vanella y por su participación en un megaoperativo en Campo Pappa. Según consta en esos reconocimientos, su labor se ha destacado por la responsabilidad, vocación de servicio y la búsqueda exhaustiva de la verdad.

Quién es Fernando Giunta

Fernando Giunta es fiscal de Instrucción y actualmente lidera la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla y una extensa trayectoria de formación continua, documentada en un pliego que abarca 53 páginas e incluye numerosos cursos y talleres en diversas áreas del Derecho Penal.

Ingresó al Poder Judicial en 2005 como prosecretario de la Segunda Fiscalía Correccional y desde 2009 se desempeña como fiscal de Instrucción. Tuvo un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la que fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica presentada por su entonces expareja, hecho que generó un conflicto institucional en su momento.

fernando giunta, fiscal Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla

Con 20 años de antigüedad en el ámbito judicial, su carrera combina experiencia en áreas sensibles, formación especializada y una actuación prolongada en distintas unidades fiscales de la provincia.

Los pliegos enviados al Senado

