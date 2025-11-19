19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gran Mendoza

Alfredo Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado. Gustavo Pirrello y Fernando Giunta fueron propuestos para ocupar cargos vacantes. Quiénes son.

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado

 Por Carla Canizzaro

El gobernador Alfredo Cornejo impulsa a dos reconocidos fiscales para cubrir cargos estratégicos en el fuero penal del Gran Mendoza. Se trata del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y del fiscal de Tránsito Fernando Giunta, quienes fueron propuestos por el mandatario provincial para ocupar las vacantes de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción.

Las vacantes surgieron tras el fallecimiento del fiscal adjunto Gonzalo Nazar. La documentación correspondiente a Pirrello y Giunta ingresó ayer a la Cámara de Senadores, donde comenzará el proceso formal de análisis. Primero, los pliegos serán tratados en comisiones; luego se abrirá una audiencia pública para recibir adhesiones e impugnaciones; y finalmente, la definición se llevará adelante en una sesión secreta.

Lee además
El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.
Repercusiones

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"
Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento
legislatura, recinto, camara de senadores
El Senado deber&aacute; avalar o rechazar los pliegos enviados por Alfredo Cornejo.

El Senado deberá avalar o rechazar los pliegos enviados por Alfredo Cornejo.

Aunque la oposición no acompañe la iniciativa, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar ambas designaciones. Así, si los candidatos obtienen el aval de la Cámara Alta, Pirrello y Giunta asumirán como Fiscales Jefes en lo Penal.

Posteriormente, el procurador general Alejandro Gullé deberá nombrar a su nuevo Fiscal Adjunto, cargo que representa la segunda autoridad en el área penal del Ministerio Público Fiscal y que ocupaba anteriormente Nazar. No obstante, se estima que el elegido por Gullé para ese puesto será Pirrello.

Quién es Gustavo Pirrello

Gustavo Miguel Pirrello es fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. Con 18 años de trayectoria en el Poder Judicial (al que ingresó en 2007), accedió a todos sus cargos mediante concursos de antecedentes y oposición. Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen otorgado por la Universidad del Aconcagua.

Participó en el Consejo de la Magistratura de Mendoza como miembro titular en representación de la Asociación de Magistrados e integró la Comisión Evaluadora del concurso para Fiscal Penal de Menores en 2023. Su labor diaria incluye la investigación de delitos, la conducción de audiencias de control de detención, prisiones preventivas, apelaciones y la producción y presentación de pruebas en juicios orales.

Conferencia Gustavo Pirrello.jpg
Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen

Es abogado y cuenta con un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen

Su legajo incorpora un “Registro de Felicitaciones”, donde constan reconocimientos formales, entre ellos el del Cónsul de Chile por su rol decisivo en el esclarecimiento del femicidio de Concepción “Conchy” Arregui. También recibió menciones por parte de la familia de Salvador Vanella y por su participación en un megaoperativo en Campo Pappa. Según consta en esos reconocimientos, su labor se ha destacado por la responsabilidad, vocación de servicio y la búsqueda exhaustiva de la verdad.

Quién es Fernando Giunta

Fernando Giunta es fiscal de Instrucción y actualmente lidera la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla y una extensa trayectoria de formación continua, documentada en un pliego que abarca 53 páginas e incluye numerosos cursos y talleres en diversas áreas del Derecho Penal.

Ingresó al Poder Judicial en 2005 como prosecretario de la Segunda Fiscalía Correccional y desde 2009 se desempeña como fiscal de Instrucción. Tuvo un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la que fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica presentada por su entonces expareja, hecho que generó un conflicto institucional en su momento.

fernando giunta, fiscal
Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla

Egresado de la Universidad de Mendoza como abogado, posee un máster en la Universidad de Sevilla

Con 20 años de antigüedad en el ámbito judicial, su carrera combina experiencia en áreas sensibles, formación especializada y una actuación prolongada en distintas unidades fiscales de la provincia.

Los pliegos enviados al Senado

ADJUNTO-0000082556_E_82556_ACUERDO_FISCAL__CAMARA_PENAL_1CJ_DR_PIRRELLO_firmado__2025-11-18-10-38-40
ADJUNTO-0000082557_E_82557_ACUERDO_FISCAL_CAMARA_PENAL_1CJ_DR_GIUNTA_firmado__2025-11-18-10-39-15

Temas
Seguí leyendo

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Acuerdo entre cornejistas y petristas: Andrés Lombardi seguirá al frente de la UCR

Alfredo Cornejo fortaleció vínculos con fondos y ejecutivos globales para impulsar la minería sostenible

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Por Pablo Segura
Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio