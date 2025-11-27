La familia de Nataniel Guzmán impugnó el ascenso del fiscal que investiga el caso

Silvia Graciela Saavedra , madre del abogado mendocino Nataniel Guzmán (desaparecido desde enero de 2023) presentó una impugnación formal contra el pliego del fiscal Gustavo Pirrello , propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar las vacantes de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción.

En su escrito, Saavedra sostiene que Pirrello (actual fiscal de la causa P-12077/23) " jamás dio respuestas ni mostró interés " en la investigación por la desaparición de su hijo , ocurrida el 27 de enero de 2023. Guzmán, empleado judicial en el Juzgado de Familia de Las Heras, fue visto por última vez al subir a un colectivo de la línea 630.

La mujer afirmó que, a casi tres años del hecho, la investigación " permanece impune " y critica la falta de medidas que, según ella, debieron realizarse en tiempo oportuno. También señaló que muchas actuaciones se concretaron por impulso de la querella y abogados y no por iniciativa fiscal.

Saavedra cuestionó el desempeño del fiscal en la causa de su hijo. " ¿Puede un fiscal que en 34 meses jamás dio respuestas transformarse en jefe de otros fiscales? ", planteó en la presentación.

La madre también expresó su desacuerdo con declaraciones que Pirrello brindó a medios provinciales y que, según indica, no fueron posteriormente fundamentadas por escrito pese a haberlo solicitado en una reunión con el procurador general Alejandro Gullé.

La mujer afirmó que, a casi tres años del hecho, la investigación "permanece impune" y critica la falta de medidas

Otros antecedentes que motivaron la impugnación y el pedido al Senado

En la presentación, Saavedra mencionó además otras causas de desaparición o crímenes que, según afirmó, continúan sin resolución, entre ellas la de Sebastián Codina Bandes.

Indicó que decidió no solicitar un cambio de fiscal porque esto implicaría reiniciar etapas procesales y retrasar aún más la investigación.

De esta manera, Saavedra concluyó solicitando a los legisladores que rechacen el pliego de Pirrello, argumentando que, a su criterio, "si hoy no cumple con sus deberes como funcionario público, menos podrá hacerlo siendo jefe de fiscales".