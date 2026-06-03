Robo en el centro de Mendoza: atraparon al ladrón, que tiene 26 causas penales

El ladrón fue captado por una cámara de seguridad del local.

Un nuevo hecho de robo en pleno centro de Mendoza terminó con un rápido operativo de la Policía de Mendoza , que logró recuperar la totalidad de la mercadería sustraída y detener al presunto autor, un hombre de 27 años que registra al menos 26 antecedentes y causas penales, la mayoría vinculadas a delitos contra la propiedad.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un comercio de indumentaria ubicado sobre calle San Lorenzo 31, en plena Ciudad de Mendoza.

Las cámaras captaron al delincuente al momento del robo y luego, tras un rastrillaje, efectivos de la Policía de Mendoza lograron atrapar al delincuente en Guaymallén, recuperando el botín.

Al identificar al sospechoso, se determinó que se trataba de Pablo Mauricio Cruz, un sujeto de 49 años, domiciliado en Las Heras, que tiene 26 causas penales, la mayoría por robos, pero también por amenazas, tenencia de estupefacientes y lesiones.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ciudad | Un nuevo hecho de robo en pleno centro de Mendoza terminó con un rápido operativo de la Policía de Mendoza, que logró recuperar la totalidad de la mercadería sustraída y detener al presunto autor, un hombre de 27 años que registra al menos 26 antecedentes y causas penales, la mayoría vinculadas a delitos contra la propiedad. El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un comercio de indumentaria ubicado sobre calle San Lorenzo 31, en plena Ciudad de Mendoza. Al identificar al sospechoso, se determinó que se trataba de Pablo Mauricio Cruz, un sujeto de 49 años, domiciliado en Las Heras, que tiene 26 causas penales, la mayoría por robos, pero también por amenazas, tenencia de estupefacientes y lesiones. Más información en sitioandino.com #robo #detenido #causas"

Nuevo robo en pleno centro de Mendoza: los detalles

La propietaria del local alertó a través de la línea de emergencias luego de que el sistema de monitoreo privado detectara movimientos sospechosos en el interior del negocio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los vidrios del frente había sido dañado para ingresar al comercio. Paralelamente, operadores de cámaras de seguridad siguieron los movimientos del sospechoso y aportaron información clave para orientar la búsqueda. La dueña del local también colaboró con los investigadores.

Con esos datos, personal policial desplegó un operativo en las inmediaciones y logró localizar al sospechoso en Guaymallén, sobre calle Godoy Cruz entre Lencinas y 12 de Octubre . Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los móviles intentó desprenderse de las bolsas que transportaba, aunque fue interceptado de inmediato.

En el procedimiento se recuperaron las 20 prendas sustraídas entre remeras y buzos, valuadas en aproximadamente un millón de pesos. Toda la mercadería fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para ser restituida a la comerciante.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Capital, que dispuso pericias en el local y el secuestro de los elementos de interés para la investigación.