3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Un joven resultó herido de arma de fuego cuando circulaba en su moto por la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un joven de 19 años resultó gravemente herido durante la madrugada en la Ciudad de Mendoza, tras ser atacado a tiros mientras circulaba en motocicleta. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Aliar, donde vecinos alertaron sobre detonaciones y la Policía encontró a la víctima tirada en la vía pública.

Accidente con arma de fuego en Ciudad de Mendoza: la víctima tiene antecedentes

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 en inmediaciones de calle Aliar y Pablo Neruda, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego. Personal de la Comisaría 5°, que se encontraba de consigna en la zona, llegó al lugar y encontró a E. G., de 19 años, tendido en la vía pública con abundante sangre en la cabeza.

Minutos después, familiares de la víctima lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore, donde el personal médico confirmó una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada y salida. El joven fue intubado y posteriormente derivado al Hospital Central.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el joven circulaba en su motocicleta cuando sujetos -que conocerían a la víctima- realizaron disparos desde calle Aliar, a una cuadra hacia el norte, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado y cayera al asfalto.

Si bien no hay más detalles sobre los agresores, una de las hipótesis que se baraja es que se trata de un ajuste de cuentas. Desde el Ministerio de Seguridad constataron que la víctima cuenta con pedido de captura y antecedentes por robo, amenazas y disparos con arma de fuego.

Móviles policiales fueron atacados durante el operativo

Mientras se realizaba el operativo, dos móviles policiales fueron apedreados en el interior del barrio Escorihuela. La movilidad 4152, un Citroën Bassalt de la UEP Capital, sufrió daños en la puerta trasera izquierda. En tanto, el móvil 4055, un Fiat Cronos de la Comisaría 5°, presentó desprendimiento de pintura, abolladuras y daños en la zona del espejo retrovisor.

Por disposición del Dr. Sergio Martorell, intervino personal de la UID y de la Oficina Fiscal de jurisdicción, quienes trabajaron en el lugar por las lesiones con arma de fuego y por los daños ocasionados a las movilidades policiales. La investigación continúa para identificar a los autores del ataque.

Temas
