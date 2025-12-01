1 de diciembre de 2025
Premios AEM 2025

¿Quiénes son los ejecutivos y empresas más destacados de Mendoza?

AEM celebró su Premiación Empresarial 2025, reconociendo a ejecutivos y empresas que impulsan el crecimiento, la innovación y el desarrollo de Mendoza.

La foto final con todos los ejecutvos y empresas premiadas

 Por Marcelo López Álvarez

La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) volvió a reunir al empresariado provincial en la vigésima edición de su tradicional Premiación Empresarial que, en esta oportunidad, distinguió a quienes se destacaron por su liderazgo, innovación y aporte al desarrollo económico local.

El encuentro, realizado en el Hotel Hilton Mendoza, convocó a más de 350 asistentes y contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, autoridades provinciales, directivos de cámaras económicas y referentes del sector productivo.

La ceremonia se desarrolló en un contexto donde la actividad privada enfrenta desafíos derivados de la incertidumbre macroeconómica, pero también oportunidades en torno a nuevas inversiones y a la diversificación de la matriz productiva de la provincia.

Un reconocimiento a la diversidad del entramado productivo

La edición 2025 reunió un total de 17 ternas que atravesaron los sectores más representativos de la economía provincial. Desde empresas vitivinícolas y agroindustriales hasta firmas tecnológicas, financieras, energéticas y del ámbito gastronómico, comercial y turístico, la premiación buscó reflejar la amplitud y heterogeneidad del sistema productivo mendocino.

El Ejecutivo del Año fue Gerardo Lorenzo, mientras que Valentina Monteverdi recibió el reconocimiento como Ejecutiva Pyme 2025, distinción que adquirió especial relevancia por tratarse de una referente joven en una industria tradicional como la construcción. Ambos galardonados destacaron la labor de sus equipos, el valor de la innovación y el compromiso con la generación de empleo en un escenario económico exigente.

Como cada año, el proceso de selección contó con la votación de los socios de AEM y de los presidentes de cámaras empresariales, y fue auditado por PwC Argentina, lo que reforzó el criterio institucional y la transparencia de la elección.

Una noche de mensajes políticos y empresariales

El presidente de AEM, Jorge Mosso, abrió la ceremonia con un discurso centrado en la importancia de fortalecer la articulación público–privada. Sostuvo que la premiación se ha consolidado como un hito en la vida económica de la provincia y subrayó el rol de la entidad en la discusión de políticas públicas. Señaló, además, que Mendoza posee condiciones institucionales favorables -equilibrio fiscal, previsibilidad y capacidad de inversión- que la posicionan para liderar un crecimiento sostenido.

Mosso hizo un llamado a “transformar lo imposible en realidad mediante diálogo, consensos y colaboración”, al tiempo que destacó la necesidad de reformas estructurales a nivel nacional para promover la competitividad y la generación de empleo privado.

El gobernador Alfredo Cornejo profundizó esta línea en su intervención. Tras repasar los avances de gestión durante la última década, aseguró que la provincia atravesó un proceso de ordenamiento financiero y administrativo que permitió recuperar planificación y capacidad de inversión. “Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: cultura empresaria, capital humano, reglas claras y un Estado austero y ordenado”, afirmó.

Cornejo también enfatizó en la modernización de la matriz productiva, con especial foco en la minería, la economía del conocimiento, las energías renovables y la agroindustria. Reivindicó, además, la progresiva reducción de impuestos provinciales, en especial la baja de Ingresos Brutos y del impuesto de sellos, como herramientas para aliviar costos y promover el dinamismo empresarial.

Ejecutivo del año Gerardo Lorenzo AEM 2025
Gerardo Lorenzo recibe su reconocimiento como Ejecutivo del Año de manos de Jorge Mosso y la vicegobernadora Hebe Casado

Empresas: Los premiados y el valor del liderazgo

El anuncio de los ganadores fue el momento central de la velada. Además de las distinciones principales, se reconoció a empresas destacadas en sectores como energía, servicios financieros, conocimiento, gastronomía, logística, turismo y agroindustria. Entre las premiaciones más salientes se contaron a YPF, Grupo Lorenzo, Grupo LTN, Banco Galicia, Empresas Tahan, Espacio Arizu, Yancanelo San Rafael y Bodega Penedo Borges, entre otras.

AEM también otorgó la distinción a la Trayectoria a Fernando Barbera, cuya vida empresarial fue señalada como ejemplo de innovación y compromiso con el desarrollo económico de la provincia. Asimismo, se homenajeó a los expresidentes de la asociación que marcaron el crecimiento institucional de la entidad: Ricardo Greco Guiñazú, Carlos Clement, Adolfo De la Reta, Gustavo Kretschmar, Andrés Zavattieri y el propio Jorge Mosso.

Todos los premiados

  • Ejecutivo del año: Gerardo Lorenzo
  • Ejecutivo Pyme del año: Valentina Monteverdi
  • Empresa Sustentable: Grupo LTN
  • Empresa del Sector Seguros: Sancor Seguros
  • Empresa de Servicios Financieros: Banco Galicia
  • Empresa del Sector Comercial: Grupo Lorenzo
  • Hotelería Boutique: Lares de Chacras
  • Empresa Vitivinícola Boutique: Bodega Penedo Borges
  • Empresa del Sector Logístico: Empresas Tahan
  • Empresa del Sector Gastronómico: Soberana Restó
  • Empresa de la Industria del Conocimiento y/o Base Tecnológica: Yam Capital Humano
  • Desarrollos Comerciales: Sobremonte Market
  • Desarrolladores Inmobiliarios (empate): Grupo Kristich y Brandi Developers
  • Empresas del Sector Energía, Petróleo y Minería: YPF
  • Empresa Generadora / Creadora de Nuevos Empleos: Grupo Lorenzo
  • Experiencia Turística y/o Cultural: Espacio Arizu
  • Empresa Agroindustrial: Yancanelo San Rafael
