Día Mundial de la lucha contra el Sida: cómo prevenir el VIH y qué programas hay en Mendoza

El VIH puede no presentar síntomas durante años: el testeo es la única forma de detectarlo

Este lunes se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida , la etapa avanzada de la infección causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) . La jornada busca concientizar sobre el virus y apoyar los avances en prevención y tratamiento . Cómo se puede prevenir y qué programas existen en Mendoza para evitar esta enfermedad.

El VIH es el virus que provoca la infección que, con el paso de los años, deteriora el sistema inmunológico al destruir los linfocitos T (glóbulos blancos). Este debilitamiento favorece la aparición de enfermedades oportunistas o tumores como linfomas o sarcoma de Kaposi , responsables del desarrollo del Sida .

"La infección por VIH tiene un largo período de incubación , durante el cual puede no generar síntomas. Por eso, la única manera de saber si una persona está infectada es realizándose un análisis específico para VIH ", explicó a Sitio Andino Víctor Bittar , responsable del Programa Provincial de VIH-Sida de Mendoza.

En este sentido, detalló que "el virus se transmite a través del intercambio de fluidos biológicos , como el semen, las secreciones vaginales o la sangre".

Programas de prevención en Mendoza

En Mendoza, al igual que en el resto del país, funcionan programas provinciales de prevención y asistencia para la infección por VIH. Estos programas garantizan el acceso gratuito al tratamiento, además de asegurar la confidencialidad de la información de cada paciente.

La provincia también promovió la creación de programas municipales, y actualmente 11 municipios han firmado convenios con el programa provincial. "Los municipios aportan recursos humanos para las tareas de prevención, y desde el programa se proveen preservativos, folletería, material informativo y test rápidos, para facilitar el acceso al testeo de VIH", agregó Bittar.

El objetivo principal es facilitar el acceso al testeo, la única forma de confirmar si una persona está infectada con el virus.

Recomendaciones para evitar la transmisión del virus

Uso de preservativo en toda práctica sexual, como método de barrera.

Prevención combinada , que incluye: Profilaxis Preexposición (PrEP) : medicación tomada antes de la exposición, con una efectividad superior al 90% en grupos vulnerables. Profilaxis Posexposición (PEP) : tratamiento que debe iniciarse lo antes posible tras una práctica sexual sin protección.

Acceso a información y educación sexual para reducir el riesgo de infecciones.

En relación con la sangre, evitar compartir elementos punzocortantes , especialmente jeringas y agujas .

Realizarse un test de VIH si se es sexualmente activo y no se mantiene una relación monogámica con una pareja no infectada.

Dónde realizar testeos para la prevención del VIH

Uno de los operativos se realizará en Godoy Cruz, donde el municipio, en conjunto con el Programa Provincial de Respuesta al VIH, llevará adelante la campaña “Mendoza Elige Saber 2025”. La jornada será este lunes 1 de diciembre, de 10 a 13, en Plaza Godoy Cruz (Colón y Lavalle). Allí se podrá acceder a testeos rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales, además de recibir información y acompañamiento profesional.

testeo vih sífilis salud sexual sida La importancia de los testeos para prevenir el VIH

El municipio recordó que el test también puede realizarse durante todo el año en el Centro de Salud Municipal N° 304 Arturo Oñativia (Barrio Fuchs), de 8 a 17, sin orden médica, sin presentar documentación y desde los 13 años.

Test rápidos en la Universidad Nacional de Cuyo

De manera simultánea, la Universidad Nacional de Cuyo realizará una campaña de testeos de VIH y sífilis destinada tanto a la comunidad universitaria como al público general. Los estudios se desarrollarán por demanda espontánea, también el lunes 1 de diciembre, con dos puntos de acceso:

Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario (CUSFyC) de la Facultad de Ciencias Médicas, de 9 a 13 .

de la Facultad de Ciencias Médicas, de . Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario, de 11 a 14.

Los test se realizan mediante dígito punción, una técnica sencilla que extrae una pequeña muestra de sangre y entrega resultados en unos 20 minutos. En caso de resultar positivo, un profesional indicará los pasos para su confirmación y orientación médica.

Los hospitales también se suman a la iniciativa

En el Este provincial, el Hospital Dr. Carlos Saporiti, de Rivadavia, también participará de la campaña “Mendoza Elige Saber”. Allí se podrá realizar el test de VIH y sífilis el miércoles 3 de diciembre, de 9 a 15, de forma gratuita, confidencial y voluntaria.

Por otra parte, el Hospital Pediátrico Humberto Notti sumará un nuevo punto de acceso el lunes 1 de diciembre, en su hall central, de 9 a 12.30, bajo el lema “Elegí saber, ¡realizate el test!”.