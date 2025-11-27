Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza.

En el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial Contral el VIH-SIDA (1 de diciembre), el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza entregó los premios correspondientes a la 28° edición del Concurso Provincial de Flyers sobre VIH-SIDA .

El máximo galardón fue para tres estudiantes de 2º año de la Escuela 4-122 República Italiana , de Ciudad. El equipo, conformado por Zaira Agustina Calderón, Delfina Mailén Barrios Ayub y Axel Xavier Ábrego Gil , junto a su docente orientadora Cristina García, recibió una orden de compra de $100.000 para cada uno , además de la publicación de su flyer ganador como material de promoción para la siguiente edición del concurso.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero , presidió la ceremonia de premiación. En su discurso, destacó "el compromiso y la importancia de que los jóvenes se involucren en estos temas tan sensibles e importantes que tienen que ver con la salud pública", y felicitó a los alumnos por haber debatido el tema en sus espacios de pertenencia.

VIH-SIDA: compromiso juvenil con la prevención

En esta edición, el Concurso convocó a estudiantes de nivel Secundario, CENS y CEBJAS a elaborar flyers con mensajes preventivos. La participación fue notable, con la presentación de 291 trabajos digitales, correspondientes a 600 alumnos de 75 escuelas de 16 departamentos de la provincia de Mendoza.

El jurado, integrado por miembros de las instituciones organizadoras y de las OSC Rock & Vida y Red+30, resaltó la gran movilización producida por el certamen. Asimismo, valoró el aporte de los jóvenes con "nuevas ideas y mensajes a favor de la prevención y contra la discriminación".

AFICHE GANADOR VIH-SIDA VIH-SIDA: este es el afiche ganador.

Entre las temáticas abordadas por los estudiantes, se destacaron:

La promoción del testeo para el diagnóstico temprano del VIH.

El uso del preservativo como principal medida de prevención.

La difusión de los nuevos métodos de profilaxis: la PrEP (profilaxis preexposición) y la PEP (profilaxis posexposición), siendo esta última un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición.

También estuvieron presentes en el acto Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH; Yanina Mazzaresi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, y Mario Bustos Guillén, coordinador de Enfermedades Transmisibles.