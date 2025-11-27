Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza.

En el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial Contral elVIH-SIDA (1 de diciembre), el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza entregó los premios correspondientes a la 28° edición del Concurso Provincial de Flyers sobre VIH-SIDA.
El máximo galardón fue para tres estudiantes de 2º año de la Escuela 4-122 República Italiana, de Ciudad. El equipo, conformado por Zaira Agustina Calderón, Delfina Mailén Barrios Ayub y Axel Xavier Ábrego Gil, junto a su docente orientadora Cristina García, recibió una orden de compra de $100.000 para cada uno, además de la publicación de su flyer ganador como material de promoción para la siguiente edición del concurso.
El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presidió la ceremonia de premiación. En su discurso, destacó "el compromiso y la importancia de que los jóvenes se involucren en estos temas tan sensibles e importantes que tienen que ver con la salud pública", y felicitó a los alumnos por haber debatido el tema en sus espacios de pertenencia.
VIH-SIDA: compromiso juvenil con la prevención
En esta edición, el Concurso convocó a estudiantes de nivel Secundario, CENS y CEBJAS a elaborar flyers con mensajes preventivos. La participación fue notable, con la presentación de 291 trabajos digitales, correspondientes a 600 alumnos de 75 escuelas de 16 departamentos de la provincia de Mendoza.
Entre las temáticas abordadas por los estudiantes, se destacaron:
La promoción del testeo para el diagnóstico temprano del VIH.
El uso del preservativo como principal medida de prevención.
La difusión de los nuevos métodos de profilaxis: la PrEP (profilaxis preexposición) y la PEP (profilaxis posexposición), siendo esta última un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición.
También estuvieron presentes en el acto Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH; Yanina Mazzaresi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, y Mario Bustos Guillén, coordinador de Enfermedades Transmisibles.