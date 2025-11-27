27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Distinción

Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza

La edición 2025 del Concurso provincial de Flyer sobre VIH-SIDA convocó a unos 600 estudiantes, pertenecientes a 75 escuelas de la provincia de Mendoza.

Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza.

Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

En el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial Contral el VIH-SIDA (1 de diciembre), el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza entregó los premios correspondientes a la 28° edición del Concurso Provincial de Flyers sobre VIH-SIDA.

El máximo galardón fue para tres estudiantes de 2º año de la Escuela 4-122 República Italiana, de Ciudad. El equipo, conformado por Zaira Agustina Calderón, Delfina Mailén Barrios Ayub y Axel Xavier Ábrego Gil, junto a su docente orientadora Cristina García, recibió una orden de compra de $100.000 para cada uno, además de la publicación de su flyer ganador como material de promoción para la siguiente edición del concurso.

Lee además
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio
El acabado para el cabello que suma adeptas en peluquerías: el auge del “glass hair”
Tendencia

El acabado para el cabello que suma adeptas en peluquerías: el auge del "glass hair"

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presidió la ceremonia de premiación. En su discurso, destacó "el compromiso y la importancia de que los jóvenes se involucren en estos temas tan sensibles e importantes que tienen que ver con la salud pública", y felicitó a los alumnos por haber debatido el tema en sus espacios de pertenencia.

GANADORES VIH-SIDA
VIH-SIDA: autoridades de Salud distinguieron a alumnos comprometidos.

VIH-SIDA: autoridades de Salud distinguieron a alumnos comprometidos.

VIH-SIDA: compromiso juvenil con la prevención

En esta edición, el Concurso convocó a estudiantes de nivel Secundario, CENS y CEBJAS a elaborar flyers con mensajes preventivos. La participación fue notable, con la presentación de 291 trabajos digitales, correspondientes a 600 alumnos de 75 escuelas de 16 departamentos de la provincia de Mendoza.

El jurado, integrado por miembros de las instituciones organizadoras y de las OSC Rock & Vida y Red+30, resaltó la gran movilización producida por el certamen. Asimismo, valoró el aporte de los jóvenes con "nuevas ideas y mensajes a favor de la prevención y contra la discriminación".

AFICHE GANADOR VIH-SIDA
VIH-SIDA: este es el afiche ganador.

VIH-SIDA: este es el afiche ganador.

Entre las temáticas abordadas por los estudiantes, se destacaron:

  • La promoción del testeo para el diagnóstico temprano del VIH.

  • El uso del preservativo como principal medida de prevención.

  • La difusión de los nuevos métodos de profilaxis: la PrEP (profilaxis preexposición) y la PEP (profilaxis posexposición), siendo esta última un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición.

También estuvieron presentes en el acto Víctor Bittar, jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH; Yanina Mazzaresi, directora de Prevención y Promoción de la Salud, y Mario Bustos Guillén, coordinador de Enfermedades Transmisibles.

Temas
Seguí leyendo

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 27 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 27 de noviembre

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 27 de noviembre en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

LO QUE SE LEE AHORA
Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Te Puede Interesar

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Por Natalia Mantineo
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano