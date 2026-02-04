4 de febrero de 2026
España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años en un intento de "proteger a la infancia digital"

España avanza con una medida inédita: busca limitar el acceso de menores a redes sociales para reducir riesgos digitales y reforzar la protección infantil.

El gobierno de España anunció una medida que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Por Sitio Andino Sociedad

El gobierno de España anunció este martes una medida que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en lo que representa uno de los cambios regulatorios más ambiciosos en Europa para limitar la exposición de niños y adolescentes a los riesgos del mundo digital. La iniciativa fue presentada por el presidente Pedro Sánchez durante el World Governments Summit que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas para reforzar la “soberanía digital” del país, en el que también se contempla exigir sistemas de verificación de edad efectivos en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y otras grandes redes, y responsabilizar penalmente a directivos de estas empresas si no eliminan contenido ilegal o perjudicial.

El presidente Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a plataformas de internet a menores de 16 años

El presidente Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a plataformas de internet a menores de 16 años

Según el presidente Sánchez, las redes sociales se han transformado en “un Estado fallido” donde “se ignoran las leyes, se toleran delitos y se expone a los menores a abuso, manipulación y desinformación”. En ese sentido, el gobierno pretende tipificar como delito la manipulación de algoritmos que amplifican contenidos nocivos.

La iniciativa, que todavía debe ser aprobada por el parlamento español, se inspira en esfuerzos similares en otros países como Australia y Francia, que ya aplican o tramitan restricciones de edad para usuarios jóvenes. Para muchos sectores europeos, este tipo de regulación es parte de un movimiento más amplio para blindar entornos digitales frente a daños psicológicos y sociales vinculados al uso intensivo de redes sociales entre jóvenes.

La medida ha generado reacciones divididas en el mundo tecnológico. Figuras como Elon Musk, dueño de X, calificaron la iniciativa con duros términos, mientras defensores de una mayor protección infantil digital celebran el avance de las regulaciones.

