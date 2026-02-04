Corte total de tránsito por obras en el Notti: qué calles están afectadas y hasta dónde

Continúan las obras de recuperación y ordenamiento frente al Hospital Notti, en Guaymallén.

Las máquinas avanzan y el paisaje urbano empieza a cambiar alrededor del Hospital Pediátrico Humberto Notti . No obstante, los trabajos aún continúan y obligan a un corte total de tránsito en una zona clave de Guaymallén . ¿ Cómo se recomienda circular por Bandera de Los Andes ?

Desde la Municipalidad de Guaymallén recordaron a quienes transiten hacia el este por la concurrida avenida, que deberán doblar hacia el norte por Artigas , luego por Pringles hacia el este hasta Bolivia . Recién allí podrán regresar a Bandera de Los Andes .

Por otro lado, quienes circulen hacia el oeste deberán girar hacia el norte por Bolivia hasta Pedro del Castillo , o bien seguir por Bandera de Los Andes hasta Pérez Cuesta y girar al oeste en la Lateral Norte del Acceso Este .

La interrupción vial responde a la ejecución de empalmes de redes de agua , la construcción de nuevas alcantarillas de drenaje , la realización de losas de aproximación y la repavimentación con adoquines en la intersección. Estas tareas son fundamentales para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios y una mayor durabilidad de la calzada.

En concreto, el tránsito permanece cerrado en calle Sarmiento, desde Damián Hudson hasta Lateral Norte del Acceso Este, y en Bandera de Los Andes, desde Artigas hasta Boulevard Pérez Cuesta, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Desde el 10 de noviembre, Bandera de Los Andes ya se encontraba cortada entre Artigas y Sarmiento, como parte del inicio de este proyecto integral.

Se trata de una intervención de gran magnitud, con el objetivo de transformar el entorno inmediato del hospital y mejorar la experiencia de quienes transitan y acceden al lugar.

Mejoras viales, peatonales y de servicios

El plan de obras contempla la renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, la eliminación de desniveles para favorecer la circulación peatonal y la renovación de cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas.

Además, se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos, una medida clave para evitar desbordes durante lluvias intensas.

La intervención también incluye la construcción de nuevos apeaderos, pensados para mejorar la accesibilidad y las zonas de espera del transporte público, así como puentes vehiculares y peatonales. A esto se suma el recambio de luminarias a tecnología LED y la incorporación de forestación con especies adaptadas al clima local y de bajo requerimiento hídrico, consolidando un nuevo perfil urbano para la zona del Notti.