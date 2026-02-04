4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Por dónde circular

Corte total de tránsito por obras en el Notti: qué calles están afectadas y hasta dónde

La obra busca mejorar la circulación, el drenaje urbano y el entorno del Hospital Notti. El corte alcanza tramos clave de Guaymallén, ¿cuáles son?

Continúan las obras de recuperación y ordenamiento frente al Hospital Notti, en Guaymallén.

Foto: Municipalidad de Guaymallén.
Por Sitio Andino Sociedad

Las máquinas avanzan y el paisaje urbano empieza a cambiar alrededor del Hospital Pediátrico Humberto Notti. No obstante, los trabajos aún continúan y obligan a un corte total de tránsito en una zona clave de Guaymallén. ¿Cómo se recomienda circular por Bandera de Los Andes?

¿Circulás por Bandera de Los Andes? Tené en cuenta estos cortes de tránsito:

Desde la Municipalidad de Guaymallén recordaron a quienes transiten hacia el este por la concurrida avenida, que deberán doblar hacia el norte por Artigas, luego por Pringles hacia el este hasta Bolivia. Recién allí podrán regresar a Bandera de Los Andes.

Por otro lado, quienes circulen hacia el oeste deberán girar hacia el norte por Bolivia hasta Pedro del Castillo, o bien seguir por Bandera de Los Andes hasta Pérez Cuesta y girar al oeste en la Lateral Norte del Acceso Este.

image
En el marco de una ambiciosa obra urbana, la Municipalidad de Guaymallén interrumpió el tránsito en la intersección de Bandera de Los Andes y Sarmiento.

Un corte clave para avanzar con las obras

La interrupción vial responde a la ejecución de empalmes de redes de agua, la construcción de nuevas alcantarillas de drenaje, la realización de losas de aproximación y la repavimentación con adoquines en la intersección. Estas tareas son fundamentales para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios y una mayor durabilidad de la calzada.

En concreto, el tránsito permanece cerrado en calle Sarmiento, desde Damián Hudson hasta Lateral Norte del Acceso Este, y en Bandera de Los Andes, desde Artigas hasta Boulevard Pérez Cuesta, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Notti corte guaymallén hospital
Las tareas forman parte del plan de ordenamiento del entorno del Hospital Notti.

Desde el 10 de noviembre, Bandera de Los Andes ya se encontraba cortada entre Artigas y Sarmiento, como parte del inicio de este proyecto integral.

Se trata de una intervención de gran magnitud, con el objetivo de transformar el entorno inmediato del hospital y mejorar la experiencia de quienes transitan y acceden al lugar.

Mejoras viales, peatonales y de servicios

El plan de obras contempla la renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, la eliminación de desniveles para favorecer la circulación peatonal y la renovación de cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas.

Además, se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos, una medida clave para evitar desbordes durante lluvias intensas.

La intervención también incluye la construcción de nuevos apeaderos, pensados para mejorar la accesibilidad y las zonas de espera del transporte público, así como puentes vehiculares y peatonales. A esto se suma el recambio de luminarias a tecnología LED y la incorporación de forestación con especies adaptadas al clima local y de bajo requerimiento hídrico, consolidando un nuevo perfil urbano para la zona del Notti.

