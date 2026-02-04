Corte total de tránsito por obras en el Notti: qué calles están afectadas y hasta dónde

Las máquinas avanzan y el paisaje urbano empieza a cambiar alrededor del Hospital Pediátrico Humberto Notti. No obstante, los trabajos aún continúan y obligan a un corte total de tránsito en una zona clave de Guaymallén. ¿Cómo se recomienda circular por Bandera de Los Andes?
¿Circulás por Bandera de Los Andes? Tené en cuenta estos cortes de tránsito:
Desde la Municipalidad de Guaymallén recordaron a quienes transiten hacia el este por la concurrida avenida, que deberán doblar hacia el norte porArtigas, luego por Pringles hacia el este hasta Bolivia. Recién allí podrán regresar a Bandera de Los Andes.
Por otro lado, quienes circulen hacia el oeste deberán girar hacia el norte por Bolivia hasta Pedro del Castillo, o bien seguir por Bandera de Los Andes hasta Pérez Cuesta y girar al oeste en la Lateral Norte del Acceso Este.
Un corte clave para avanzar con las obras
La interrupción vial responde a la ejecución de empalmes de redes de agua, la construcción de nuevas alcantarillas de drenaje, la realización de losas de aproximación y la repavimentación con adoquines en la intersección. Estas tareas son fundamentales para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios y una mayor durabilidad de la calzada.
En concreto, el tránsito permanece cerrado en calle Sarmiento, desde Damián Hudson hasta Lateral Norte del Acceso Este, y en Bandera de Los Andes, desde Artigas hasta Boulevard Pérez Cuesta, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas.
Se trata de una intervención de gran magnitud, con el objetivo de transformar el entorno inmediato del hospital y mejorar la experiencia de quienes transitan y acceden al lugar.
Mejoras viales, peatonales y de servicios
El plan de obras contempla la renovación de calzadas y veredas con adoquines y baldosas de granito, la eliminación de desniveles para favorecer la circulación peatonal y la renovación de cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas.
Además, se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos, una medida clave para evitar desbordes durante lluvias intensas.
La intervención también incluye la construcción de nuevos apeaderos, pensados para mejorar la accesibilidad y las zonas de espera del transporte público, así como puentes vehiculares y peatonales. A esto se suma el recambio de luminarias a tecnología LED y la incorporación de forestación con especies adaptadas al clima local y de bajo requerimiento hídrico, consolidando un nuevo perfil urbano para la zona del Notti.