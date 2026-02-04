4 de febrero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá cortes de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 4 de febrero

Los cortes de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 4 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad

  • Entre calles Cerro 7 colores, Cerro la Colina, Cerro de Las Mentas y Cerro Bodeguita, en el Barrio Dalvian. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles San Miguel, Ferrari, Pacheco y calle 7, en el barrio Grilli Sur y Norte y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Luján

  • En calles Telva Barrera y Guardia Vieja y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°16 y Ruta N°15, en el barrio Central Ugarteche, (Ex loteo Ruiz de Anchoris); Anchoris. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

  • En calle Giol, hacia el sur de Carril Barrancas; Barrancas. De 14.30 a 18.30 h.
  • En callejón Paraná y calle ProyectadaI173; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88. Afecta a KRAM S.A.; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • Entre calles El Indio, San Martin y La Virgen; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Tregea I, hacia el norte de calle Ejército de Los Andes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Emilio Civit. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Callejón Granizo y Cornu; Salto De Las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • En Ruta Nacional N°40, hacia norte de Ruta Provincial N°222. De 7.00 a 11.00 h.
  • En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°186 y Bardas Blancas. De 13.00 a 17.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

