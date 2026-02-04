Por qué el 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Foto: web

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha clave para reflexionar sobre el impacto de esta enfermedad a nivel global. La jornada busca generar conciencia, promover la prevención y reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos que mejoren la calidad de vida de millones de personas.

Día Mundial contra el Cáncer: por qué se conmemora el 4 de febrero La efeméride fue establecida por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una iniciativa internacional destinada a reducir la carga del cáncer en el mundo. Desde su creación, la fecha convoca a gobiernos, instituciones y a la sociedad civil a sumarse a acciones de información y concientización.

neumonia, pulmon, cancer Según la OMS, existen más de 200 tipos de Cáncer. Foto: Archivo El objetivo principal es sensibilizar sobre la prevención, el control y el tratamiento del cáncer, además de visibilizar la necesidad de políticas públicas que garanticen diagnósticos oportunos y cuidados adecuados para los pacientes. También se busca derribar mitos y promover hábitos saludables que ayuden a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal e incontrolado de células que pueden formar tumores y, si no se tratan, invadir tejidos cercanos o diseminarse a otros órganos mediante metástasis. A nivel mundial, el cáncer de pulmón es el más letal, seguido por el de mama y el colorrectal, según datos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Cómo se puede prevenir el Cáncer Aunque no todos los casos pueden evitarse, el riesgo de desarrollar cáncer puede reducirse significativamente mediante hábitos saludables: no fumar, mantener un peso adecuado, llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, limitar el consumo de alcohol, vacunarse contra el HPV y la hepatitis B, y protegerse de la exposición excesiva al sol y a agentes contaminantes. Fuente: OMS.

