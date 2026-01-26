26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 26 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 26 de enero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 26 de enero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 26 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo:

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 23 de enero
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 22 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 22 de enero

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – Entre calles Virgen de las Nieves, Ecuador, Zamora, Félix Suárez y zonas aledañas. En el barrio Nueva Esperanza. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calle Cadetes Chilenos con Santa Rosa y adyacencias; Las Cañas. De 8.30 a 10.00 h.

  • – En la intersección de calle Guillermo Kraff con Lemos y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras:

  • – Entre calles Marcos Burgos, Agustín Álvarez, Marcelo T. de Alvear, Dr. Moreno y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

  • – Entre calles Juan Agustín Maza, Dr. Moreno, Soler, Luján y adyacencias. De 11.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Misiones, Agustín Álvarez, Marcelo T. de Alvear, Dr. Moreno y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En calle N°7, hacia el sur de Ruta Provincial N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En calle Lateral Costa Flores. En barrio Juan Giménez; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú:

  • – En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauza. En la intersección de Víctor Hugo con callejón Bauza y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle:

  • – En calle Felipe Peña, entre Rodríguez y Ruta Provincial N°33, y zonas aledañas; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

  • – En calle La Vencedora, en las inmediaciones de finca Abuelo Pepe; Guatallary. De 11.30 a 13.30 h.

  • – En calle La Vencedora, en cercanías a la escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.

Embed

San Carlos:

  • – En el Carril Nacional, entre calles 25 de Mayo Y Bernardo Quiroga. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En calle Los Dos Álamos, entre Alberdi y Ruta Nacional N°146. En calle Alberdi, entre El Fortín y Los Dos Álamos. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Casnati, Virrey de Sobremonte, Benielli y Julio A. Roca. En calles Las Aucas, República de Siria y El Pehuenche; en el barrio UNIMEV. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Hipólito Yrigoyen, Coronel Day, Iselín y Moreno. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Las Palmas, entre Lozano y Maza Norte; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°7, y zonas aledañas; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 21 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 16 de enero

Tormenta en San Rafael: Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Fin de semana de lluvias y granizo en Mendoza: evacuados, viviendas anegadas y rutas cortadas

Fiesta de la Vendimia: historias de mujeres que transforman las telas en leyenda

LO QUE SE LEE AHORA
Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342