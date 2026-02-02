2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 2 de febrero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 2 de febrero.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 2 de febrero.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 2 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • Entre calles Mauricio Grenon, Severo del Castillo, Pacheco y San Miguel. En los barrios El Libertador y Malvinas Argentinas y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • Entre calles Pellegrini, San Miguel, 9 de Julio y Misiones y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles San Miguel, Uruguay, Moreno y Juan Agustin Maza y zonas aledañas. Entre Vicente López, 9 de julio, Vicente Gil y Moreno y en El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • Entre calles Terrada, Presidente Quintana, Taboada y callejón Santa Teresa; Pedriel. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael

  • Entre calles Costa de Las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona; Las Paredes. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Neme, Doña Damasia, Adolfo Calle y callejón Arizu; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

