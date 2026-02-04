Las Pelotas "sinfónico" subirá al escenario de la mística Fiesta de la Cosecha

Las Pelotas actuarán en la Fiesta de la Cosecha 2026. Gentileza

El prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto, además estrenará junto a la Filarmónica de Mendoza una obra que recorre los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Con cuecas y gatos llegará el momento de la cosecha y será Nico Diez quien dirigirá el ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

Las Pelotas - 338519 Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza Las Pelotas y su impronta musical se presentarán una vez más en Mendoza El grupo liderado por Germán Daffunchio viene de realizar su “Tour 6×6” por todo el país para celebrar sus 36 años de carrera. “Jamás pensamos hasta cuándo íbamos a seguir tocando. 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música” resaltan los músicos de la banda integrada por Germán Daffunchio -en voz y guitarras-, Gabriela Martínez -bajo, coros- Tomás Sussmann –guitarras-, Sebastián Schachtel –teclados-, Gustavo Jove –batería-, Gaspar Daffunchio -guitarras- y Alejandro Gomez Ferrero en trompeta, coros y percusión.

Sí, celebramos 25 años de la Fiesta de la Cosecha y 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia con el espectáculo de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Nos vemos el 4 de marzo en los viñedos del Aeropuerto pic.twitter.com/pqfFheIwUx — Diego Gareca (@GarecaGc) February 4, 2026