Las Pelotas

Las Pelotas "sinfónico" subirá al escenario de la mística Fiesta de la Cosecha

Los viñedos del aeropuerto Francisco Gabrielli recibirán a la banda liderada por Germán Daffunchio el próximo miércoles 4 de marzo en un concierto sinfónico.

Las Pelotas actuarán en la Fiesta de la Cosecha 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

La Fiesta de la Cosecha 2026 ya tiene confirmada la banda que cerrará esta mística celebración de cultivar un viñedo, que atrae año tras año a miles mendocinos y turistas. Subirá al escenario central del evento el próximo miércoles 4 de marzo en los viñedos del aeropuerto Francisco Gabrielli, Las Heras, Las Pelotas para ofrecer sus hits en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y sus más de 70 músicos en escena.

El prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto, además estrenará junto a la Filarmónica de Mendoza una obra que recorre los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Con cuecas y gatos llegará el momento de la cosecha y será Nico Diez quien dirigirá el ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

Las Pelotas - 338519

Las Pelotas y su impronta musical se presentarán una vez más en Mendoza

El grupo liderado por Germán Daffunchio viene de realizar su “Tour 6×6” por todo el país para celebrar sus 36 años de carrera. “Jamás pensamos hasta cuándo íbamos a seguir tocando. 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música” resaltan los músicos de la banda integrada por Germán Daffunchio -en voz y guitarras-, Gabriela Martínez -bajo, coros- Tomás Sussmann –guitarras-, Sebastián Schachtel –teclados-, Gustavo Jove –batería-, Gaspar Daffunchio -guitarras- y Alejandro Gomez Ferrero en trompeta, coros y percusión.

