Se realizarán testeos gratuitos contra el VIH y sífilis en Mendoza: dónde y cuándo será

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA , distintos organismos públicos, municipios y espacios sanitarios de Mendoza desplegarán varias campañas gratuitas de testeo de VIH y sífilis . Durante los primeros días de diciembre habrá puntos de atención en Godoy Cruz, la UNCUYO , el Hospital Saporiti de Rivadavia y el Hospital Notti.

Las iniciativas tienen el objetivo de facilitar el acceso a la prevención , diagnóstico temprano y asesoramiento profesional. Además, surgen en un escenario preocupante de aumento en los casos de sífilis en Argentina , en general, y en Mendoza , en particular.

Uno de los operativos se realizará en Godoy Cruz , donde el municipio, en conjunto con el Programa Provincial de Respuesta al VIH , llevará adelante la campaña “Mendoza Elige Saber 2025” . La jornada será el lunes 1 de diciembre , de 10 a 13 , en Plaza Godoy Cruz (Colón y Lavalle). Allí se podrá acceder a testeos rápidos, gratuitos, voluntarios y confidenciales , además de recibir información y acompañamiento profesional.

El municipio recordó que el test también puede realizarse durante todo el año en el Centro de Salud Municipal N° 304 Arturo Oñativia (Barrio Fuchs), de 8 a 17 , sin orden médica, sin presentar documentación y desde los 13 años .

testeo vih sífilis salud sexual sida Mendoza realizará jornadas de diagnóstico de ETS gratuitas en hospitales y universidades. Gentileza: UNCUYO.

Test rápidos en la Universidad Nacional de Cuyo

De manera simultánea, la Universidad Nacional de Cuyo realizará una campaña de testeos de VIH y sífilis destinada tanto a la comunidad universitaria como al público general. Los estudios se desarrollarán por demanda espontánea, también el lunes 1 de diciembre, con dos puntos de acceso:

Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario (CUSFyC) de la Facultad de Ciencias Médicas, de 9 a 13 .

de la Facultad de Ciencias Médicas, de . Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario, de 11 a 14.

Los test se realizan mediante dígito punción, una técnica sencilla que extrae una pequeña muestra de sangre y entrega resultados en unos 20 minutos. En caso de resultar positivo, un profesional indicará los pasos para su confirmación y orientación médica.

"Detectar el virus a tiempo ofrece mayores posibilidades de mantener una buena calidad de vida. Con el tratamiento adecuado el VIH puede convertirse en una infección crónica", informan desde Godoy Cruz.

Los hospitales también se suman a la iniciativa

En el Este provincial, el Hospital Dr. Carlos Saporiti, de Rivadavia, también participará de la campaña “Mendoza Elige Saber”. Allí se podrá realizar el test de VIH y sífilis el miércoles 3 de diciembre, de 9 a 15, de forma gratuita, confidencial y voluntaria.

Por otra parte, el Hospital Pediátrico Humberto Notti sumará un nuevo punto de acceso el lunes 1 de diciembre, en su hall central, de 9 a 12.30, bajo el lema “Elegí saber, ¡realizate el test!”.

Sida - 119184 El virus del VIH (HIV por sus siglas en inglés) no se transmite por besos, abrazos, compartir vasos o mate, ni a través del sudor o las lágrimas. web

Cómo se transmite —y cómo no— el VIH

Las autoridades sanitarias remarcan la importancia de acceder a estas pruebas: el testeo temprano permite conocer el estado serológico y, en caso de un resultado positivo, iniciar tratamiento gratuito, disponible en todo el sistema público. El VIH, que afecta al sistema inmunológico, puede convertirse en una infección crónica si se detecta a tiempo y se realiza el tratamiento adecuado.

A su vez, recuerdan que el virus no se transmite por besos, abrazos, compartir vasos o mate, ni a través del sudor o las lágrimas. Sí puede hacerlo durante relaciones sexuales sin preservativo, al compartir agujas o de madre a hijo sin controles adecuados.

Con múltiples jornadas abiertas a la comunidad, Mendoza refuerza su compromiso con la prevención, el diagnóstico temprano y la información accesible, acercando dispositivos de salud a diversos puntos del territorio provincial.