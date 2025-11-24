24 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Aumento histórico de casos de sífilis en Argentina: cuál es el panorama en Mendoza

De acuerdo con los datos del Boletin Epidemiológico Nacional, el 76% de los contagios de sifilis en el país afecta a jóvenes de entre 15 y 39 años.

 Por Natalia Mantineo

Un preocupante aumento en los contagios de sífilis, una Infección de Transmisión Sexual (ITS), se registra en Argentina, alcanzando más de 36.000 casos en lo que va del año, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. La provincia de Mendoza no escapa a esta tendencia ascendente, con un incremento interanual que ronda el 38%.

El informe nacional detalla que el 76% de los contagios de sífilis se concentra en la población joven de entre 15 y 39 años, lo que genera una fuerte alerta sanitaria. Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las provincias con mayor aumento de casos.

Sifilis, crecen los casos en todo el país y Mendoza no es una excepción.

Sífilis en Mendoza: alerta por el incremento de casos

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Mendoza, la provincia reportó 1568 casos de sífilis en lo que va del año. Esta cifra representa un crecimiento exponencial del 38% respecto a lo registrado en el 2024, año en el que se reportaron 1123 contagios.

Si bien las estadísticas muestran que los contagios se han mantenido en niveles elevados entre 2022 y lo que va de 2025, el 2023 marcó un pico con 1.549 casos positivos detectados.

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

La titular de la Dirección de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, confirmó a Sitio Andino esta tendencia. "En la provincia, los casos de sífilis afectan principalmente al grupo etario de entre 15 y 39 años, seguido de cerca por los más jóvenes, de 20 a 24 años".

La funcionaria, además, señaló que las mujeres representan la mayor cantidad de casos reportados en la provincia, lo que podría deberse, en parte, a que se realizan testeos con más frecuencia que los hombres.

Las mujeres reportan la mayor cantidad de casos porque son las que más se controlan.

El factor común: la falta de uso de preservativo

Los profesionales de la Salud coinciden en el motivo principal detrás de este aumento es el descenso en el uso de preservativo, especialmente entre los más jóvenes.

La licenciada en Obstetricia Julieta Jorquera (MP 965) atestigua que el incremento de casos se observa desde hace tiempo, afectando tanto a adultos como a recién nacidos (sífilis congénita).

“El aumento de la enfermedad se debe a que los jóvenes no quieren usar preservativos, en la mayoría de los casos. Hoy los jóvenes están eligiendo no cuidarse y eso está generando este incremento de casos de sífilis”, sentenció la especialista.

Jorquera también destacó un factor cultural: muchos varones se confían en que son las mujeres quienes utilizan métodos de planificación familiar o barreras de protección quirúrgicas, lo que lleva a un menor uso del preservativo de su parte.

Por lo general, los varones son los que más se resisten a usar preservativos.

Un patrón ascendente en todo el país

La sífilis, causada por una bacteria y transmitida principalmente por vía sexual, gestacional (de madre a hijo) y, en menor medida, por lactancia o transfusiones, cursa a menudo de forma asintomática, lo que dificulta su detección temprana.

Respecto a la distribución geográfica, el aumento es generalizado, aunque con variaciones regionales:

  • Región Centro: notificó 22.643 casos en 2024, representando el 61,3% del total nacional. Córdoba lideró con la tasa más alta del país (220,3 por 100.000 habitantes).

  • Región Sur: presentó la tasa regional más elevada, con 122,3 casos por cada 100.000 habitantes. Jurisdicciones como Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa mostraron importantes incrementos.

  • Cuyo, NEA y NOA: también reportaron aumentos sostenidos, con San Luis, Chaco, Formosa, Jujuy y Catamarca entre las jurisdicciones más afectadas.

El Boletín Epidemiológico Nacional es claro: si bien la magnitud varía, el patrón ascendente está presente en todo el territorio argentino.

Medidas de prevención y tratamiento

Frente a la crítica situación, las autoridades provinciales y nacionales hacen un llamado a la acción. La urgencia pasa por fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta infección, que es curable con penicilina.

Las medidas de prevención son sencillas y fundamentales:

  • Uso sistemático y correcto del preservativo en todas las relaciones sexuales.

  • Realización de tests de detección de manera periódica, especialmente en personas sexualmente activas.

  • Tratamiento oportuno y completo en caso de diagnóstico positivo para cortar la cadena de transmisión.

Más allá de las cifras, que hoy dan cuenta de miles de contagios, el foco debe estar en la responsabilidad individual y colectiva. La sífilis es una ITS curable, pero las consecuencias de no detectarla a tiempo, especialmente la sífilis congénita, pueden ser graves.

