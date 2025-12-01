Mendoza refuerza su liderazgo en minería y consolida alianzas clave en la London Mining Week

Mendoza continúa afianzando su presencia en el mercado global de la minería sostenible . La misión oficial encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , inició una agenda de reuniones bilaterales y acciones estratégicas previas a su participación en Resourcing Tomorrow , el evento central de la London Mining Week, que reúne a más de 2.000 líderes internacionales para debatir el rol de los minerales críticos en la transición energética.

El primer encuentro fue con el ministro de Energía y Minas de Ontario (Canadá), Stephen Lecce . Latorre estuvo acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal , y el gerente de Finanzas de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña .

Durante la reunión, las autoridades intercambiaron experiencias sobre políticas de control, transparencia y regulaciones ambientales aplicadas en ambas jurisdicciones, además de analizar estrategias para fortalecer la inversión en minerales críticos .

"Nos reunimos con el ministro de Energía y Minería del Estado de Ontario, Stephen Lecce, con quien compartimos experiencias vinculadas a las políticas que impulsamos para consolidar esta actividad productiva , como los controles ambientales, la transparencia y la participación ciudadana", afirmó Latorre.

Dimos comienzo a nuestra agenda en Londres con una reunión bilateral con el ministro de Energía y Minería de Ontario, Stephen Lecce, con quien pudimos compartir experiencias vinculadas a las políticas que estamos implementando para fortalecer la actividad minera pic.twitter.com/bW01cb5usU

También destacó "las estrategias para promover el potencial minero asociado a minerales críticos como el cobre y el litio" y adelantó que ambas jurisdicciones acordaron mantener una agenda común de trabajo para profundizar el vínculo entre Ontario y Mendoza.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, señaló que el objetivo es "seguir trabajando y reencontrarnos en la feria minera de Toronto, en marzo, donde Mendoza está invitada y continuaremos avanzando sobre estos lineamientos".

mendoza, minería Mendoza continúa afianzando su presencia en el mercado global de la minería sostenible Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El CFO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, agregó que durante el encuentro se hizo hincapié en "fortalecer la agenda de atracción de inversiones canadienses hacia los minerales críticos de la provincia", y resaltó el trabajo conjunto con la Bolsa de Toronto, vínculo que se profundizará en los próximos meses.

La delegación mendocina continuará durante toda la semana con reuniones con autoridades gubernamentales de distintos países, organismos reguladores, empresas de exploración y desarrollo, fondos de inversión especializados y expertos internacionales. Estos espacios permitirán ampliar el intercambio técnico, presentar la cartera de oportunidades de la provincia, avanzar en mecanismos de cooperación institucional y fortalecer los vínculos que impulsan una minería moderna, sostenible y alineada con las exigencias de la transición energética global.

Mendoza en el centro del escenario minero global

La misión oficial culminará con la participación de la provincia en Resourcing Tomorrow 2025, que se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre y es considerada la feria minera más influyente del Reino Unido.

Mendoza contará con su propio stand en un encuentro que reúne a más de 2.000 ejecutivos senior, líderes gubernamentales, científicos, empresas tecnológicas, inversores y especialistas en transición energética.

Allí se debaten políticas globales, se presentan innovaciones tecnológicas, se anuncian oportunidades de financiamiento y se conectan proyectos mineros con capital internacional. El evento es además un espacio clave donde se definen cada año las agendas estratégicas para asegurar el suministro mundial de minerales críticos.