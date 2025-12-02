2 de diciembre de 2025
Minería: Latorre asegura que Mendoza "trabaja para atraer inversiones y desarrollar su potencial minero"

Mendoza expone su plan de minería sostenible y el potencial de cobre ante 2.000 inversores globales en Londres.

Por Sitio Andino Economía

La Provincia de Mendoza se erigió como un actor clave en la prestigiosa feria minera Resourcing Tomorrow, parte de la London Mining Week, que congrega en la capital del Reino Unido a más de 2.000 inversores, especialistas y autoridades de más de 30 países.

En el primer día del evento, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lideró la participación provincial. Su exposición se centró en el foro clave “Los desafíos del cobre: cómo equilibrar la demanda y la oferta para la transición energética”. Latorre presentó la visión estratégica de Mendoza para consolidarse como un proveedor central de minerales críticos esenciales para la transición energética global.

Cobre mendocino y transición energética

Junto a expertos de talla internacional, la Ministra abordó los desafíos globales del cobre, un insumo fundamental para la energía limpia, la electromovilidad y la infraestructura digital. Se analizaron temas cruciales como el impacto de las políticas de transición, el auge de la inteligencia artificial y las tensiones en la cadena de suministro global.

Latorre enfatizó el posicionamiento estratégico de Mendoza y las políticas implementadas recientemente: “Mendoza trabaja para atraer inversiones y desarrollar su potencial minero, especialmente en cobre. Compartimos con Chile una frontera y un potencial geológico equivalente que la provincia debe aprovechar”, destacó ante el público.

Avances claves para impulsar la minería

La ministra mendocina detalló los logros concretos para fomentar una minería eficiente y controlada:

  • Modernización del Código de Procedimiento Minero: Para un marco más ágil, eficiente y con menor burocracia.

  • Delimitación del Malargüe Distrito Minero Occidental: Se creó un área de 18.000 km² con potencial para más de 150 proyectos de exploración, con foco en el sur provincial.

  • PSJ Cobre Mendocino: El avance del proyecto en el oeste, que podría convertirse en el primer proyecto de producción de cobre del país.

Latorre hizo hincapié en que este camino se inició con planificación y cuidado, articulado a través del Plan Pilares y el rol de Impulsa Mendoza. “Después de más de 50 años sin actividad minera privada relevante, es fundamental construir capacidades locales y facilitar inversiones con reglas claras, participación ciudadana y controles ambientales robustos”, aseguró.

Agenda estratégica con referentes globales

La misión oficial, integrada también por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, mantuvo reuniones bilaterales de alto nivel.

Desde el stand provincial, la comitiva dialogó con ejecutivos de compañías clave de energía, minería y financiamiento, incluyendo a referentes de Mercuria Energy Trading SA (uno de los mayores grupos de comercio de commodities), Amex Exploration, WestBay Capital y Talex Commodities Capital.

El foco de estos encuentros fue profundizar en temas como la reducción de la huella de carbono, la energía limpia y las oportunidades de inversión sostenible que Mendoza ofrece, en línea con los estándares internacionales y la demanda creciente de minerales críticos.

Posicionamiento estratégico para inversiones

La presencia de Mendoza en Londres consolida la estrategia provincial en minerales críticos. La misión ha desarrollado una intensa agenda previa con la London Stock Exchange, el Ministerio de Energía y Minas de Ontario y representantes de mercados de financiamiento.

La participación en Resourcing Tomorrow con un stand propio permite a la provincia exponer su cartera de oportunidades en cobre, su marco institucional moderno y sus avances en trazabilidad y financiamiento. Este trabajo busca posicionar a Mendoza como un hub de minerales críticos y un actor relevante en las cadenas de suministro internacionales.

Por Sitio Andino Economía