Todo sobre Manifiesto AN: la noche donde la moda revolucionó la escena mendocina

El evento fusionó el brillo, el arte y la moda. La unión de AN cirugía plástica y Booq productora, sorprendió al público local con artistas en escena y un concepto disruptivo.

Foto: FER FEX
El esperado Manifiesto AN, uno de los eventos más singulares de la escena local, presentó este año su edición " The Art of the Night", una propuesta que fusiona moda, arte y estética en un formato innovador. La novedad de esta edición fue la alianza entre la productora histórica del evento y la mirada del universo de la cirugía estética.

El cirujano plástico Néstor Arraes, dueño de AN Cirugía Plástica, se incorporó este año a la organización junto a María Eugenia Paolantonio, de Booq Productora, para dar forma a un evento que definieron como "exclusivo y disruptivo". "Siempre estoy acostumbrado a agasajar a mis pacientes, y esta vez decidimos fusionar esa tradición con la propuesta fashion que ya venía haciendo María”, explicó Arraes. "Queríamos unir estética, belleza, moda y arte en un mismo manifiesto".

M.AN-24

Una noche que deslumbró a todos

La experiencia de la noche comenzó con música en vivo: primero con un set en vinilo de Pablo Mestre, seguido por la presentación de Progressive con Salvocauda. Más tarde, el desfile tomó protagonismo con una intervención de Virginia da Cunha, que propuso un formato distinto: "La moda va a ir a la gente. Las modelos van a desfilar entre el público, generando un contacto más íntimo", dijo Arraes.

M.AN-69

El cierre musical quedó en manos de Aka Delicia y Sol González, referentes del ritmo festivo que encendieron la pista.

M.AN-43

Una cápsula de alta costura y diseño local

Por su parte, María Eugenia Paolantonio, organizadora del evento, destacó la evolución conceptual de Manifiesto, que en ediciones anteriores propuso "La belleza de lo imperfecto" y "La nueva era", y que este año se transformó en “The Art of the Night”. "Queremos mostrar arte, lujo, brillo, belleza. También mostrar nuestro propio brillo", señaló.

La noche incluyó una cápsula de alta costura de Jorge Rey sponsoreada por casa Saada , reconocido diseñador de Buenos Aires, junto con la participación de marcas y talentos locales.

M.AN-83

Mariú subrayó que uno de los objetivos principales del evento es seguir impulsando la moda regional: "Queremos que la gente tenga un gran evento para lookearse, producirse y disfrutar. Y sobre todo, seguir apoyando al diseño local".

M.AN-64

Con moda inmersiva, música en vivo, alta costura y un concepto estético unificado, Manifiesto AN consolidó una vez más su lugar como uno de los encuentros fashion más relevantes y esperados del año.

