Qué capacitación reciben los docentes de Mendoza ante un posible tiroteo en las escuelas.

Ante el incremento de ataques en escuelas -un fenómeno que ha dejado de ser aislado para replicarse en distintos puntos del país-, la provincia de Mendoza ha consolidado un esquema de formación específica para los docentes . Javier Ortiz , responsable de la Fuerza de Operaciones Especiales de Mendoza (FOE) , brindó detalles sobre las guías de actuación que ya se están implementando.

Los docentes de Mendoza, desde el 2024 reciben capacitaciones para actuar ante casos de riesgo en las aulas.

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De acuerdo con lo explicado por Ortiz, en diálogo con Aconcagua Radio, la capacitación, que se viene dando desde el 2024, en las escuelas de Mendoza, instruye a los docentes en tres pilares fundamentales de respuesta ante un agresor armado :

Los docentes se transforman en los líderes frente al grupo de alumnos.

Luchar: se plantea como última instancia. No se busca que los docentes sean expertos en combate, sino que actúen con agresividad -arrojando elementos o trabajando en grupo- para generar una "ventana de escape" que permita la salida de los alumnos.

Esconderse: si la huida es imposible, se debe buscar un refugio bloqueando entradas y entradas. Un punto en el que Ortiz hizo hincapié fue la necesidad de silenciar los celulares por completo (incluso quitar la vibración) para no alertar al atacante.

Huir: es la recomendación principal. Se debe evacuar hacia el sector contrario al agresor. Un dato clave es que no se deben realizar llamadas telefónicas hasta estar en un sitio seguro para evitar distracciones o ser detectados.

Cronograma de capacitación: quiénes y cuándo

El proceso de formación no es improvisado y viene ejecutándose de manera escalonada desde 2024:

2024-2025: se capacitó inicialmente a profesores de Educación Física y personal que integra grupos de edificios públicos.

2026: ete año, el foco se ha extendido a los supervisores y directores del nivel Secundario, quienes actúan como las máximas autoridades ante una crisis.

Desde la Dirección General de Escuelas han recibido estas medidas de forma positiva, entendiendo que el docente es el líder natural a quien los alumnos mirarán en busca de guía ante una situación de emergencia. "La decisión en esos minutos o segundos iniciales es fundamental", concluyó Ortiz.