28 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Docente

Qué capacitación reciben los docentes de Mendoza ante un posible tiroteo en las escuelas

Tras los hechos de violencia escolar, Mendoza intensifica la capacitación de los docentes. Estarán a cargo de las Fuerza de Operaciones Especiales.

Qué capacitación reciben los docentes de Mendoza ante un posible tiroteo en las escuelas.

Qué capacitación reciben los docentes de Mendoza ante un posible tiroteo en las escuelas.

Foto: Daniel Cano
 Por Natalia Mantineo

Ante el incremento de ataques en escuelas -un fenómeno que ha dejado de ser aislado para replicarse en distintos puntos del país-, la provincia de Mendoza ha consolidado un esquema de formación específica para los docentes. Javier Ortiz, responsable de la Fuerza de Operaciones Especiales de Mendoza (FOE), brindó detalles sobre las guías de actuación que ya se están implementando.

policia 1
Los docentes de Mendoza, desde el 2024 reciben capacitaciones para actuar ante casos de riesgo en las aulas.

Los docentes de Mendoza, desde el 2024 reciben capacitaciones para actuar ante casos de riesgo en las aulas.

Lee además
La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave. Imagen creada con IA

La DGE fijó fecha para el Concurso de Reubicación docente
increible: una mujer siguio paso a paso el recorrido del general jose de san martin

Increíble: una mujer siguió paso a paso el recorrido del General Jose De San Martín

  • Huir: es la recomendación principal. Se debe evacuar hacia el sector contrario al agresor. Un dato clave es que no se deben realizar llamadas telefónicas hasta estar en un sitio seguro para evitar distracciones o ser detectados.

  • Esconderse: si la huida es imposible, se debe buscar un refugio bloqueando entradas y entradas. Un punto en el que Ortiz hizo hincapié fue la necesidad de silenciar los celulares por completo (incluso quitar la vibración) para no alertar al atacante.

  • Luchar: se plantea como última instancia. No se busca que los docentes sean expertos en combate, sino que actúen con agresividad -arrojando elementos o trabajando en grupo- para generar una "ventana de escape" que permita la salida de los alumnos.

escuela Marcelino Blanco La Paz, ataque adolescente, galería
Los docentes se transforman en los líderes frente al grupo de alumnos.

Los docentes se transforman en los líderes frente al grupo de alumnos.

Cronograma de capacitación: quiénes y cuándo

El proceso de formación no es improvisado y viene ejecutándose de manera escalonada desde 2024:

  • 2024-2025: se capacitó inicialmente a profesores de Educación Física y personal que integra grupos de edificios públicos.

  • 2026: ete año, el foco se ha extendido a los supervisores y directores del nivel Secundario, quienes actúan como las máximas autoridades ante una crisis.

Desde la Dirección General de Escuelas han recibido estas medidas de forma positiva, entendiendo que el docente es el líder natural a quien los alumnos mirarán en busca de guía ante una situación de emergencia. "La decisión en esos minutos o segundos iniciales es fundamental", concluyó Ortiz.

Temas
Seguí leyendo

"Vergüenza": el duro mensaje de Esteban Bullrich contra la plataforma que no le permite retirar su dinero por padecer ELA

Médicos de todo el país se reúnen en San Rafael: el evento que puede cambiar la atención en salud

Sin celular en las aulas: así es el plan del Arzobispado

Detectan en el país un grupo sanguíneo que solo tiene una persona en un millón

Intentos de suicidio en escuelas: la alarmante realidad que forzó al gobierno de Mendoza a actuar

Maker Day en Mendoza: miles de jóvenes descubrieron los empleos del futuro y las claves para conseguirlos

Salud montó un operativo para personas en situación de calle

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave. Imagen creada con IA

La DGE fijó fecha para el Concurso de Reubicación docente

Las Más Leídas

Un nuevo accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall. 

Tres heridos tras un grave accidente en el Acceso Sur

La cosecha va a estar incluso por debajo de los pronostciado por el INV

Vendimia en rojo: cae la producción y crece la tensión por los datos oficiales

La DGE oficializó el Concurso de Reubicación docente en Mendoza y ya hay fecha clave. Imagen creada con IA

La DGE fijó fecha para el Concurso de Reubicación docente

Marcelo DAgostino fue imputado por dos delitos en contexto de violencia de género. 

Cómo sigue la causa contra Marcelo D'Agostino: los detalles

El gobierno nacional eliminó los aranceles para zapatillas deportivas provenientes de China

Chau aranceles al calzado deportivo chino y lo que puede pasar con los precios