Manifiesto AN presenta su tercera edición: moda, arte y una propuesta única en Mendoza

Una experiencia donde moda, música y estética se unen en un modejale sorprendente

En Mendoza , la moda encontró una nueva dimensión con "Manifiesto AN", un evento que fusiona estética , arte y celebración para despedir el año con un sello propio. La propuesta invita a vivir la belleza sin estereotipos , acercando diseñadores, música y experiencias que buscan redefinir la relación del público con el estilo y la identidad.

La tercera edición del Manifiesto, titulada The Art of the Night, apuesta por una experiencia inmersiva donde la moda va hacia la gente y no al revés , rompiendo la clásica distancia entre pasarela y público. Impulsado por María Eugenia Paolantonio , el cirujano plástico Néstor Arráes y Booq Productora Creativa , el evento propone un concepto integral que une bienestar, expresión personal y lujo sin ostentación. El mismo será el próximo 29 de noviembre de 2025 a las 19.30 h en La Cava – Hotel Huentala & Salones del Hotel Hualta de la provincia de Mendoza.

"Nos unimos con Mariú para hacer este evento, nos pusimos la mochila al hombro y la idea es que salga algo diferente en Mendoza, algo exclusivo, elegante , tratar de combinar lo que es la estética, que es sentirse bien, verse bien, y no solamente apuntar a la parte banal de la estética, sino el bienestar interno y combinarlo con la moda ", aseguró Arráes.

Desde La Cava del Hotel Huentala y los salones del Hotel Hualta en Mendoza, esta cápsula experiencial invita a conectar con la belleza, la música, la innovación y la emoción.

Moda, estética y una nueva narrativa nocturna

El encuentro destaca además la idea de "celebrar la belleza tal cual es", una línea que las ediciones anteriores ya insinuaban. La estética, dicen sus organizadores, no es superficialidad, sino una forma de acompañar el bienestar interno. En ese marco, la moda se presenta como lenguaje emocional, capaz de comunicar estados de ánimo, decisiones y deseos sin pedir permiso.

Los invitados vivirán un desfile no tradicional: modelos caminando entre la audiencia, un entorno sin pasarela fija y una secuencia musical que transforma la noche en una puesta performática. Entre los seleccionados brillan Jorge Rey desde Buenos Aires, Danilo con su primera colección de alta costura local, la marca disruptiva Fu y Jack Moore, orientada a cuerpos diversos. La consigna es simple: vestite como te gusta.

aconcagua radio, maria eugenia paolantonio Impulsado por María Eugenia Paolantonio, el cirujano plástico Néstor Arráes y Booq Productora Creativa Foto: Yemel Fil

"Para mí la moda es como una expresión de estados de ánimo. Un día comunicás con lo que tenés puesto. Entonces vístanse como quieran, vean propuestas, pueden traer tendencias, absorberlas", aseguró María Eugenia Paolantonio.

Un line-up y una propuesta que expanden los sentidos

Más allá del desfile, la noche desplegará un programa artístico amplio que busca construir momentos. Entre los hitos destacados:

Presentación con vinilos a cargo de Pablo Mestre .

Sets electrónicos de Salvo Cauda , con experiencia internacional.

Una intervención vocal de Virginia Cuna, que vuelve a cantar en Mendoza tras años dedicados al DJing.

Cada intervención pretende romper la rutina nocturna y generar instantes inesperados. Además, la producción anticipa barras habilitadas, un cóctel VIP para los invitados de Arráes y espacios pensados para el encuentro social sin interrupciones, razón por la que las puertas se cerrarán puntualmente a las 21:45.

manifiesto an Cada intervención pretende romper la rutina nocturna y generar instantes inesperados

Moda mendocina: libertad en construcción

En este sentido, María Eugenia sostuvo que Mendoza sigue siendo más conservadora que otras plazas, aunque hoy se observa una apertura creciente. La consigna del evento apunta a liberar al público del mandato de "estar en tendencia", impulsando la autenticidad por encima de la imitación.

La propuesta busca instalar un mensaje: la moda mendocina está cambiando y ese cambio nace de animarse a romper la uniformidad. Con un dress code en rojo, negro o dorado, la invitación final es a experimentar con estilo y a hacer de la noche una afirmación personal. Es una excusa para vestirse como nunca.