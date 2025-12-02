2 de diciembre de 2025
Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia

El dueño del local reconoció al hombre que le había robado días antes. Preventores lo interceptaron en Plaza Independencia y lo trasladaron a la comisaría.

Por Sitio Andino Policiales

Un operativo entre preventores de la Ciudad de Mendoza y la Policía de Mendoza permitió la aprehensión de un individuo acusado de haber robado sillas metálicas de la heladería Soppelsa días atrás. El procedimiento se realizó gracias al aviso oportuno del comerciante damnificado.

Robo en heladería Soppelsa: atraparon al hombre señalado por el dueño

El hecho se registró alrededor de las 13 cuando el dueño del local gastronómico se acercó a una pareja de preventores que patrullaba en el móvil 85 por la intersección de Belgrano y Sarmiento. El comerciante informó que había visto caminar al sujeto por calle Sarmiento, en dirección a plaza Independencia, y lo identificó como el mismo que le había sustraído mobiliario.

A partir de esta información, los agentes municipales iniciaron el seguimiento del sospechoso mientras notificaban a sus superiores para recibir directivas. El operativo avanzó en el área del microcentro hasta que el individuo fue interceptado en calle Chile y Rivadavia, dentro del perímetro de plaza Independencia, con apoyo del móvil 83, bajo supervisión del jefe operativo.

hombre robó sillas de heladería soppelsa ciudad de mendoza
El momento en el que el individuo hurtaba el mobiliario fue captado por cámaras de vigilancia.

Al ser identificado, se constató que se trataba de una persona en situación de calle, sin medidas pendientes en el sistema. En paralelo, el comerciante confirmó haber radicado previamente la denuncia online por delitos contra la propiedad, presentada el 31 de octubre.

Por disposición de la Fiscalía de Capital, se solicitó un vehículo para trasladar al aprehendido. Minutos después, el móvil 4232 de EPOA arribó al lugar y trasladó al hombre hacia la Comisaría Estrada, mientras que la víctima fue derivada al Polo Judicial para formalizar la denuncia correspondiente. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.

