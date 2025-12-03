Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.

La intersección entre calles Hipólito Yrigoyen y República del Líbano , en la Ciudad de Mendoza , fue el escenario que reunió curiosas miradas de transeúntes, vecinos y clientes de una conocida peluquería . Se trata del local de Diego Xiccato , uno de los mendocinos detenidos por el robo de vaiijas de ropa en un mall de Miami .

En las últimas horas, trascendió que el coiffeur de 46 años fue acusado por la Justicia estadounidense de crimen organizado , robos múltiples y robo al por menor . La jueza le fijó una fianza de USD 4.500 y le prohibió acercarse al Dolphin Mall y a los locales afectados por el mendocino y sus compañeros - Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua-, Tommy Hilfiger y Berlington .

Uno de sus locales se encuentra ubicado en una esquina neurálgica de la capital, que si bien en otras ocasiones supo ver entrar y salir a múltiples clientes por día, este miércoles la realidad era otra. Con un cartel de "cerrado" en su puerta, en la peluquería reinaba el silencio y la sorpresa de quienes se acercaban.

Algunos de los vecinos que hablaron con SITIO ANDINO reafirmaron que ninguna actitud de Xiccato podría dar pistas de su accionar en Florida. "Siempre andaba bien vestido, no pasaba necesidad", explicó una vecina de la zona. A ello, agregó un comerciante de las inmediaciones, que de vez en cuando "lo veía pasar, siempre saludaba y era agradable".

Los cinco turistas fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). En particular, Xiccato sería un reconocido peluquero de Maipú.

Según publicó Infobae, el grupo se conoce desde hace más de diez años y mantiene vínculos comerciales y emprendimientos en la provincia de Mendoza.

peluquero detenido en miami, deigo xiccato Vecinos de la zona de la peluquería comentaron que Diego Xicatto no "era mala persona". Foto: Yemel Fil

Uno por uno: los cinco mendocinos detenidos en Miami

Diego Xiccato (46) : reconocido peluquero, dueño de un salón de belleza en Maipú.

: reconocido peluquero, dueño de un salón de belleza en Maipú. Sebastián Moyano (41) : trabaja en una empresa de telecomunicaciones y marketing, donde es socio de Aparo; además posee una panadería.

: trabaja en una empresa de telecomunicaciones y marketing, donde es socio de Aparo; además posee una panadería. Mauricio Aparo (49) : entusiasta de los viajes y piloto de motos; socio de Xiccato y registrado como empresario del rubro automotor.

: entusiasta de los viajes y piloto de motos; socio de Xiccato y registrado como empresario del rubro automotor. Juan Zuloaga Arenas (49) : comerciante domiciliado en Godoy Cruz, ex monotributista y partícipe en al menos siete empresas de distintos rubros desde 2008.

: comerciante domiciliado en Godoy Cruz, ex monotributista y partícipe en al menos siete empresas de distintos rubros desde 2008. Juan Pablo Rua (45): monotributista con deudas bancarias, vinculado a dos firmas del rubro de la comunicación y la indumentaria.

Tras su detención, los cinco turistas enfrentan ahora un complejo panorama legal. La fiscalía imputó a Xiccato y Aparo-Orlando por estafa organizada, múltiples robos en diferentes localizaciones y robo minorista. En el caso de Zuloaga-Arenas, enfrenta los mismos delitos, con la adición del cargo de conspiración.

image Los sospechosos oriundos de Mendoza, fueron captados por cámaras de seguridad mientras robaban valijas y prendas de tiendas reconocidas de Miami.

Cómo actuaron los mendocinos

El "tour delictivo" comenzó en el oeste de Miami, donde sustrajeron valijas de un local, para luego continuar por distintas tiendas robando prendas que guardaban en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Deberán abonarla para recuperar la libertad, algo que se espera que hagan ya que cuentan con pasajes de regreso a Argentina para el día siguiente.

peluquero detenido en miami, deigo xiccato Así estaba la peluquería de Diego Xiccato este miércoles, horas después de que trascendiera su acusación por hurto mayor en Florida. Foto: Yemel Fil

En total, lograron reunir más de 2.000 dólares en mercadería, pero fueron descubiertos luego de que la policía de Sweetwater recibiera múltiples denuncias por robos en el outlet. Tras revisar las cámaras de seguridad, se identificaron claramente las imágenes de los mendocinos.

Los cinco fueron finalmente aprehendidos el domingo 30 de noviembre, cuando los agentes los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras, donde habían empleado diversas técnicas de distracción para cometer los robos.