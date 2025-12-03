La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres.

La provincia de Mendoza inauguró su stand en la feria minera Resourcing Tomorrow , parte de la London Mining Week, donde expone "el potencial para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética". Además, promocionó vinos mendocino en la capital británica.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , presentó oficialmente el espacio provincial acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal , y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña . El evento congrega a líderes, inversores y expertos de más de 30 países.

“ Mendoza es la única participación latinoamericana en este evento mundial que convoca a los distintos actores del sector minero para desarrollar encuentros entre el sector financiero, entre el sector de las operaciones mineras y el sector de los servicios mineros”, afirmó Latorre duranta la apertura.

El stand expone, mediante material audiovisual, el potencial de la provincia para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética.

“Está en línea con lo que la gran mayoría de los argentinos y los mendocinos definimos como una política para el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país: una economía abierta, integrada al mundo, que nos permita desarrollar nuestros recursos de manera sostenible, armónica e integrada con las actividades primarias que son parte de nuestro ADN mendocino”, señaló la ministra.

La provincia de Mendoza promocionó sus vinos

Tras la inauguración, se realizó Mendoza Mines & Wines, una experiencia que promocionó los vinos mendocinos en la capital británica y, al mismo tiempo, se resaltó el potencial productivo de la provincia, "mostrando la complementariedad entre dos actividades estratégicas: una vitivinicultura de prestigio internacional y una minería sostenible en plena expansión".

La feria cuenta con más de 2000 participantes y reúne a líderes de la minería, las inversiones, los gobiernos, la energía y la tecnología para abordar los desafíos críticos de la industria y las oportunidades que impulsa la transición hacia energías limpias.

Minería

En el primer día del evento, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lideró la participación provincial. Su exposición se centró en el foro clave “Los desafíos del cobre: cómo equilibrar la demanda y la oferta para la transición energética”. Latorre presentó la visión estratégica de Mendoza para consolidarse como un proveedor central de minerales críticos esenciales para la transición energética global.

Desde el domingo, la misión oficial desarrolla una intensa agenda que incluye reuniones con autoridades gubernamentales, reguladores, fondos especializados, compañías tecnológicas, organismos multilaterales, la London Stock Exchange y el Ministerio de Energía y Minas de Ontario.

En estos encuentros, la comitiva presentó en detalle el potencial geológico de la provincia, expuso los avances del nuevo marco institucional para la minería sostenible, abordó las oportunidades de inversión en cobre y minerales críticos y analizó distintos modelos de regulación, financiamiento y trazabilidad aplicados en mercados internacionales.

También, se trabajó en la identificación de proyectos con potencial de cooperación técnica, en el fortalecimiento de alianzas estratégicas y en la evaluación de mecanismos para agilizar inversiones sostenibles orientadas a la transición energética.