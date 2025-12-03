3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Misión oficial

La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres

La provincia de Mendoza inauguró su stand para exponer su "potencial para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética".

La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres.

La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres.

Por Sitio Andino Política

La provincia de Mendoza inauguró su stand en la feria minera Resourcing Tomorrow, parte de la London Mining Week, donde expone "el potencial para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética". Además, promocionó vinos mendocino en la capital británica.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó oficialmente el espacio provincial acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña. El evento congrega a líderes, inversores y expertos de más de 30 países.

Lee además
Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Mendoza es la única participación latinoamericana en este evento mundial que convoca a los distintos actores del sector minero para desarrollar encuentros entre el sector financiero, entre el sector de las operaciones mineras y el sector de los servicios mineros”, afirmó Latorre duranta la apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1996175411232063528?s=20&partner=&hide_thread=false

El stand expone, mediante material audiovisual, el potencial de la provincia para desarrollar minería sostenible orientada a la transición energética.

“Está en línea con lo que la gran mayoría de los argentinos y los mendocinos definimos como una política para el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país: una economía abierta, integrada al mundo, que nos permita desarrollar nuestros recursos de manera sostenible, armónica e integrada con las actividades primarias que son parte de nuestro ADN mendocino”, señaló la ministra.

La provincia de Mendoza promocionó sus vinos

Tras la inauguración, se realizó Mendoza Mines & Wines, una experiencia que promocionó los vinos mendocinos en la capital británica y, al mismo tiempo, se resaltó el potencial productivo de la provincia, "mostrando la complementariedad entre dos actividades estratégicas: una vitivinicultura de prestigio internacional y una minería sostenible en plena expansión".

La feria cuenta con más de 2000 participantes y reúne a líderes de la minería, las inversiones, los gobiernos, la energía y la tecnología para abordar los desafíos críticos de la industria y las oportunidades que impulsa la transición hacia energías limpias.

stan mendoza feria londres mineria

Minería

En el primer día del evento, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lideró la participación provincial. Su exposición se centró en el foro clave “Los desafíos del cobre: cómo equilibrar la demanda y la oferta para la transición energética”. Latorre presentó la visión estratégica de Mendoza para consolidarse como un proveedor central de minerales críticos esenciales para la transición energética global.

Desde el domingo, la misión oficial desarrolla una intensa agenda que incluye reuniones con autoridades gubernamentales, reguladores, fondos especializados, compañías tecnológicas, organismos multilaterales, la London Stock Exchange y el Ministerio de Energía y Minas de Ontario.

En estos encuentros, la comitiva presentó en detalle el potencial geológico de la provincia, expuso los avances del nuevo marco institucional para la minería sostenible, abordó las oportunidades de inversión en cobre y minerales críticos y analizó distintos modelos de regulación, financiamiento y trazabilidad aplicados en mercados internacionales.

También, se trabajó en la identificación de proyectos con potencial de cooperación técnica, en el fortalecimiento de alianzas estratégicas y en la evaluación de mecanismos para agilizar inversiones sostenibles orientadas a la transición energética.

Temas
Seguí leyendo

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Mendoza contará por primera vez con un presidente en la Asociación Argentina de Sommeliers

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán como diputados nacionales. 
CONGRESO

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Te Puede Interesar

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán como diputados nacionales. 
CONGRESO

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Por Cecilia Zabala
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Por Natalia Mantineo
Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Por Sitio Andino Policiales