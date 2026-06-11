11 de junio de 2026
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Residentes médicos: estas son las áreas críticas que Mendoza busca cubrir en el 2026

Con un sueldo de casi dos millones de pesos, Mendoza busca cubrir diez especialidades médicas críticas con más de mil residentes inscriptos.

Residentes médicos: estas son las áreas críticas que Mendoza busca cubrir en el 2026.

Residentes médicos: estas son las áreas críticas que Mendoza busca cubrir en el 2026.

 Por Natalia Mantineo

A menos de un mes de que se rinda el examen general, el sistema de salud de Mendoza se prepara para un proceso de selección de residentes histórico. Este año, se registró un récord de inscripción, con más de mil profesionales anotados. El gran atractivo radica en el salario y en las reformas estructurales destinadas, específicamente, a cubrir aquellas especialidades donde hay déficit de médicos en la provincia.

La escasez de profesionales en áreas sensibles motivó una planificación estratégica impulsada por el Ministerio de Salud, proyectada a diez años. Teniendo en cuenta la baja tasa de especialistas activos en ciertos sectores y la expectativa de crecimiento del sistema sanitario, la provincia de Mendoza definió un listado de diez "especialidades promovidas" en Medicina y Farmacia que recibirán un pago diferenciado para tentar a los postulantes.

residentes médicos
Residentes médicos de áreas promovidas recibirán un sueldo mensual de casi dos millones de pesos.

Residentes médicos de áreas promovidas recibirán un sueldo mensual de casi dos millones de pesos.

Residentes médicos: las 10 áreas más críticas donde faltan médicos en Mendoza

Para revertir la falta de profesionales en los servicios asistenciales más sensibles, las autoridadesde Salud priorizaron las siguientes residencias:

  • Anatomía patológica

  • Clínica médica

  • Emergentología

  • Farmacia hospitalaria

  • Geriatría y gerontología

  • Medicina de familia

  • Pediatría

  • Psiquiatría

  • Terapia intensiva

  • Tocoginecología

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Una de las residencias que se creó en el último año es la de Geriatría y Gerontología.

Una de las residencias que se creó en el último año es la de Geriatría y Gerontología.

Los nuevos sueldos para los residentes

La estrategia para incentivar el ingreso a estas ramas clave está respaldada por la nueva Ley 9526, impulsada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero. La norma no solo acorta la duración de la formación manteniendo la calidad, sino que introduce un esquema salarial con un plus económico considerable para quienes elijan las áreas críticas frente al resto de las disciplinas:

Examen clave y debut del orden de mérito único

La adjudicación de estas vacantes tendrá un cambio radical en su mecanismo de selección. Por primera vez en la provincia, el ingreso se definirá mediante un orden de mérito único que ponderará de forma conjunta el resultado del examen de ingreso y el promedio general obtenido durante la carrera universitaria, buscando garantizar la equidad y la transparencia en el proceso.

Según el cronograma oficial establecido, la evaluación general se rendirá el próximo 1 de julio, mientras que el ingreso efectivo de los profesionales a sus puestos en los hospitales y centros de salud está pautado para el 1 de septiembre.

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