9 de mayo de 2026
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Residentes en Geriatría: la nueva apuesta de Mendoza para responder al envejecimiento

La provincia de Mendoza apuesta a la formación de residentes en Geriatría para dar respuesta al creciente envejecimiento de la población.

Residentes en Geriatría: la nueva apuesta de Mendoza para responder al envejecimiento.

Residentes en Geriatría: la nueva apuesta de Mendoza para responder al envejecimiento.

 Por Natalia Mantineo

Hace unos días, durante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo anunció un cambio estratégico en la formación de profesionales: la apertura de la Residencia en Geriatría y Gerontología. Esta iniciativa, que se pone en marcha por primera vez en la provincia de Mendoza, busca cubrir la creciente demanda de especialistas ante el marcado envejecimiento poblacional.

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Residentes en Geriatría, la nueva apuesta de Mendoza para atender a los adultos mayores.

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Residentes en Geriatría: sedes y duración de la especialización

De acuerdo con la información proporcionada a Sitio Andino por Ornella Allegretti, gerente general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, "la formación de los futuros especialistas comenzará en septiembre de este año y tendrá una duración de 4 años".

Como parte de la política de fortalecimiento sanitario, estas vacantes han sido calificadas como "residencias priorizadas". las mismas son parte del sistema de formación de posgrado para profesionales de la salud, enfocado en cubrir especialidades críticas y con déficit de personal en la provincia como Pediatría, Clínica Médica, Terapia Intensiva o Medicina de familia.

Los profesionales realizarán su formación en dos centros clave:

  • Hospital Lencinas (Godoy Cruz)

  • Hospital Gailhac (Las Heras)

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Uno de los hospitales en los que se realizará la residencia en Geriatría será el Lencinas, en Godoy Cruz.

Uno de los hospitales en los que se realizará la residencia en Geriatría será el Lencinas, en Godoy Cruz.

Por qué Mendoza necesita médicos residentes en Geriatría

La pirámide poblacional de la provincia muestra un cambio acelerado. Según datos del INDEC 2022, el 17% de los mendocinos tiene más de 60 años, superando la media nacional.

El aumento de la población mayor de 80 años -el sector que más crece- conlleva un incremento de enfermedades degenerativas y pérdida de autonomía, lo que requiere médicos con formación específica.

"Habrá más personas mayores sanas y más personas mayores enfermas. El sistema debe adaptarse para mejorar la atención actual y acrecentar los servicios a futuro", destacó Allegretti al fundamentar la creación de estas nuevas plazas para residentes.

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Habrá más personas mayores sanas y más personas mayores enfermas.

Habrá más personas mayores sanas y más personas mayores enfermas.

Un plan integral de salud

La llegada de los residentes forma parte de la nueva Coordinación de Atención Sanitaria Integral a Personas Mayores, que también incluye:

  • Capacitación anual: para médicos de centros de salud y consultorios externos.

  • Emergencias: cursos específicos para médicos de guardia y personal del SEC sobre urgencias geriátricas.

  • Infraestructura: creación de unidades geriátricas de agudos en hospitales y unidades de psicogeriatría.

Con este plan, la provincia de Mendoza no solo busca atender la enfermedad, sino promover un cambio cultural que priorice la autonomía y el respeto hacia los adultos mayores.

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