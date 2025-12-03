Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la reunión de Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), donde habló de las oportunidades de expansión que atraviesa la industria turística .

El encuentro se realizó en el Hotel Diplomatic de Ciudad, con la participación de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa ; la vicepresidenta, Cynthia Maggioni ; el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots ; el tesorero de la entidad, Raúl Roitman , y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel , entre otras autoridades del sector.

El Gobernador participó en la apertura de las jornadas, donde destacó la representatividad del sector y el rol que cumple la actividad turística en la economía provincial y nacional. Consideró que la gastronomía y la hotelería han sido “la actividad que ha competido todo el tiempo en todos estos años”.

Cornejo señaló que el turismo representa una de las ramas económicas más sensibles a los desórdenes macroeconómicos, al remarcar que las Pymes del sector son quienes dan empleo y a la vez quienes más padecen las crisis, en especial aquellas vinculadas al tipo de cambio más que a la productividad. En ese contexto, explicó que su presencia buscó poner en valor el aporte del sector y compartir la visión de Mendoza en un país que necesita consensos duraderos para lograr un crecimiento sostenido después de años de altibajos.

Recordó que “en Mendoza representa el 6,5% del total del empleo privado” y que, mientras el empleo registrado del país permanece estancado hace más de una década, “la provincia pudo sostener y recomponer puestos gracias al dinamismo turístico, lo que definió como una contribución social importantísima” nacida de la alianza público-privada.

El mandatario planteó que la Argentina recién empieza un proceso de estabilización, mientras Mendoza “viene aplicando esas mismas políticas hace algunos años, lo que habilita una mirada del turismo como motor de desarrollo y no solo como un sector que resiste crisis”.

Posteriormente, el Gobernador destacó que la Provincia logró sostener el empleo turístico incluso en los momentos más difíciles, con capacitación, profesionalización, nuevas inversiones y mayor demanda. Mencionó que cerca del 27% de los puestos generados por los programas de empleo formales del Gobierno provincial corresponden a hotelería, gastronomía y servicios turísticos, y que 10.000 mendocinos encontraron trabajo en esta actividad en los últimos años.

Cornejo proyectó como meta superar el 10% del empleo provincial en puestos formales y con futuro, señalando que “el turismo puede liderar el crecimiento con resultados concretos, diversificación real de la oferta e inversiones crecientes”.

La provincia de Mendoza como destino

Cornejo detalló el posicionamiento de Mendoza como destino multiproducto, con naturaleza, aventura, nieve, deportes, cultura, enoturismo y gastronomía presentes en todo el territorio provincial. Puso en valor el movimiento sostenido del sector y mencionó la agenda reciente marcada por eventos deportivos, culturales y masivos, además del crecimiento de propuestas como el sendero de gran recorrido de los Andes, el turismo rural y la puesta en valor del patrimonio natural. A esto le sumó el impulso al turismo cultural con el pasaporte sanmartiniano, convertido en política nacional.

Cornejo remarcó el salto cualitativo de Mendoza en gastronomía con el reconocimiento internacional de la Guía Michelin, que ubicó a la provincia como la más destacada del país, con seis estrellas rojas, cinco verdes, 18 restaurantes recomendados y nueve alojamientos incluidos en la guía 2025.

Explicó que la promoción turística se sostiene con información estratégica del Observatorio Turístico del Emetur y con una presencia constante en ferias y medios, además de la campaña Manso Mendoza, que apunta a todos los segmentos y se complementa con promociones activas hasta febrero. Destacó además la Ley 9584 y el programa Pioneros, que impulsa inversiones en zonas de montaña como Uspallata, la precordillera, San Rafael, Guayquerías y Payunia.

Impuestos al sector

Luego, el Gobernador detalló que el presupuesto 2026 reduce la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía, llevando a Mendoza a una de las cargas tributarias más bajas del país y eliminando la distinción entre temporada alta y baja. Explicó que “este esfuerzo resulta más complejo para provincias como Mendoza, que reciben menos recursos por coparticipación y necesitan recaudar para financiar servicios esenciales”.

Señaló que acercó propuestas para la reforma fiscal nacional y que cualquier modificación debería contemplar los desequilibrios de coparticipación para que las provincias puedan acompañar el esfuerzo tributario que beneficia al sector privado y recordó que las reducciones impositivas realizadas en la década significan mil millones de dólares menos para el sector privado.

Los empresarios

Por su parte, el presidente de FEHGRA valoró la convocatoria y el trabajo conjunto construido en los últimos años, al destacar la presencia federal del encuentro con representación de todas las provincias. Remarcó “el acompañamiento permanente del Gobierno de Mendoza y el rol de las instituciones que integran el sector turístico y gastronómico”.

María Laura Teruel celebró la posibilidad de acompañar el encuentro en Mendoza y destacó el trabajo conjunto que se viene impulsando desde la entidad. Señaló que para ella “es un honor participar en la provincia” y expresó su gratitud al remarcar que se siente “muy agradecida por poder estar en esta bella provincia, en esta federalización de la Cámara y en esta bajada a cada una de las provincias para fortalecer el trabajo conjunto”.

Teruel resaltó la articulación con el comité ejecutivo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que avanza con objetivos claros definidos en la nueva plataforma de gestión. Recordó que muchos de esos lineamientos surgieron del aporte de FEHGRA y valoró la participación del sector hotelero en la agenda nacional, especialmente en materia tributaria.