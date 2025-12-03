Martín Menem seguirá al frente de la Cámara de Diputados

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

“Es un verdadero honor empezar para mi nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día la convicción de que estamos ingresando en una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos”, señaló en un primer momento Menem luego de ser ratificado por el cuerpo legislativo.

Luego de señalar como "difíciles" los primeros dos años de gestión, explicó que "hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y sobre todo de un rumbo que empieza a consolidarse".

"Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que los hijos ya no emigran sino que día a día recibe a aquellos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos", agregó Menem, previo a reconocer el "liderazgo" de Javier Milei, el cual, permitió encarar "el proceso de estabilización más profundo que haya tenido el país en décadas".

De cara al nuevo periodo parlamentario, Menem adelantó: "En esta presidencia nunca van a encontrar un canal de diálogo franco y sincero. La búsqueda del consenso que transforma el disenso razonable en las leyes que nuestro país necesita. Siempre con el reglamento en la mano". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1996308800106590384&partner=&hide_thread=false Quiero agradecer profundamente la confianza para continuar al frente de la Presidencia de la Cámara. Asumo esta responsabilidad con la misma convicción del primer día, honrando el rumbo que lidera el Presidente @JMilei y el esfuerzo de todos los que sostienen este proyecto.… pic.twitter.com/mieOsmuS8A — Martin Menem (@MenemMartin) December 3, 2025