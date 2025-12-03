3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Congreso

Martín Menem seguirá al frente de la Cámara de Diputados

Martín Menem fue reelegido para seguir al frente de Diputados en un inicio de período marcado por cruces entre bloques y su respaldo al rumbo político del Gobierno.

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre.

La exigencia de Martín Menem a los diputados que dejan sus bancas en diciembre.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

“Es un verdadero honor empezar para mi nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día la convicción de que estamos ingresando en una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos”, señaló en un primer momento Menem luego de ser ratificado por el cuerpo legislativo.

Lee además
Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Movimientos internos en la Cámara de Diputados

Martín Menem mueve fichas para fortalecer su bloque antes de la jura de los nuevos diputados
Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza.
Ante empresarios

Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza

Luego de señalar como "difíciles" los primeros dos años de gestión, explicó que "hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y sobre todo de un rumbo que empieza a consolidarse".

"Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que los hijos ya no emigran sino que día a día recibe a aquellos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos", agregó Menem, previo a reconocer el "liderazgo" de Javier Milei, el cual, permitió encarar "el proceso de estabilización más profundo que haya tenido el país en décadas".

De cara al nuevo periodo parlamentario, Menem adelantó: "En esta presidencia nunca van a encontrar un canal de diálogo franco y sincero. La búsqueda del consenso que transforma el disenso razonable en las leyes que nuestro país necesita. Siempre con el reglamento en la mano".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1996308800106590384&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino

La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Más cambios en el Gobierno nacional: quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

La Libertad Avanza suma a un diputado frigerista y desplaza al PJ: ya es la primera minoría en Diputados

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Mercedes Rus presentó cambios al procedimiento de flagrancia: más tecnología y plazos estrictos

LO QUE SE LEE AHORA
Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Te Puede Interesar

Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quedaron a un paso de ser designados como Fiscales de Cámara Penal de Mendoza
Audiencia pública

Avanza el ascenso de dos reconocidos fiscales de Mendoza: quiénes son y qué dijeron

Por Carla Canizzaro
El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en el distrito de Bowen video
Dos mujeres también fueron golpeadas

Video: un joven fue apuñalado en General Alvear tras un violenta agresión en la vía pública

Por Carla Canizzaro
Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza.
Ante empresarios

Alfredo Cornejo destacó el rol del turismo para el crecimiento económico de Mendoza

Por Sitio Andino Política