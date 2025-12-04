Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche.

El reciente acercamiento entre empresarios turísticos de Malargüe y de la ciudad chilena de Constitución impulsa un nuevo escenario de desarrollo regional , basado en acuerdos de cooperación e intercambio. El sector privado de ambos países trabaja para fortalecer la oferta conjunta y consolidar corredores que potencien el movimiento turístico durante todo el año.

Mauricio Salas, presidente de ASETUR, organismo que reúne a empresarios del sector turístico de la ciudad de Constitución , destacó en diálogo con SITIO ANDINO la importancia del reciente acercamiento y de los acuerdos alcanzados entre los sectores públicos y privados del Sur de Mendoza y la comunidad que integra. Subrayó que el potencial de ambas regiones, impulsado por sus recursos naturales, abre la posibilidad de consolidar corredores turísticos de alto valor comercial .

El dirigente empresarial valoró las ventajas y la complementariedad reflejadas en la oferta de cada destino . En el caso de Constitución, remarcó la cercanía al mar para argentinos del oeste del país, quienes en pocas horas pueden acceder a playas del Océano Pacífico.

El presidente de ASETUR indicó que los prestadores turísticos de su comuna “están atentos no solamente a ofrecer alojamientos de calidad", sino también servicios gastronómicos y diversas alternativas que incluyen turismo cultural, de naturaleza, de salud y deportivo , entre otras propuestas. Agregó que, al igual que ocurre en el Sur de Mendoza, también buscan “romper la estacionalidad” y atraer visitantes durante todo el año , especialmente los fines de semana. En este sentido, adelantó que trabajan junto a sus pares de San Rafael y Malargüe para implementar descuentos en alojamiento y gastronomía en ambas regiones.

Por su parte, Floridor González, cónsul de Chile en el Sur de Mendoza y presidente de la Asociación Malargüina de Turismo, destacó que estos acuerdos institucionales, que involucran al Estado y al sector privado, representan mecanismos formales de cooperación. Señaló que hablar de turismo en ambos países, y particularmente en Malargüe y Constitución, es referirse a un motor de desarrollo económico y social. El convenio contempla intercambios de visitantes adultos mayores, un público que viaja por ocio, salud, cultura o descanso, así como también de turismo estudiantil, una alternativa que se evalúa a partir de los vínculos de confraternidad entre los Estados municipales y provinciales involucrados.

Embed - REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE CONSTITUCIÓN CHILE

A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio de Constitución, Aquiles González, afirmó a SITIO ANDINO que la cooperación entre todos los sectores ya es una realidad y que buscan compartir información y recursos que permitan impulsar acciones en beneficio de la calidad de vida y de las economías locales. González también se refirió al corredor Paso Pehuenche como alternativa directa a Los Libertadores, aunque consideró, al igual que numerosos usuarios, que aún son necesarias mejoras, especialmente en el complejo aduanero argentino de Las Loicas, para equiparar las inversiones que Chile ha realizado en el sector de Laguna del Maule.

Otra institución que se reunió recientemente con autoridades comunales y empresarios de Constitución fue la Cámara de Comercio de Malargüe. Su presidente, Gabriel Ginart, señaló que ya están trabajando en convenios, principalmente turísticos, que ofrecerán importantes descuentos para los viajeros que visiten tanto Chile como Malargüe, en servicios de hospedaje, gastronomía y excursiones. Destacó además que la entidad local diseña estrategias para incentivar el consumo de ciudadanos chilenos en Malargüe, en vísperas del inicio de una nueva temporada de verano.