2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conexiones cordilleranas

Dirección Provincial de Vialidad habilitó rutas clave en San Rafael y Malargüe: cómo están y quiénes pueden circular

Dirección Provincial de Vialidad habilitó accesos a El Sosneado, Valle Hermoso, Planchón-Vergara y Valle Noble. Detallan qué tramos son para autos, cuáles solo para vehículos altos y qué precauciones tomar.

Rutas habilitadas por la Dirección Provincial de Vialidad.

Rutas habilitadas por la Dirección Provincial de Vialidad.

Se trata de la RP 220, que conduce a El Sosneado, en San Rafael; la RP 222, a Valle Hermoso; la RP 226 (Paso Internacional Planchón-Vergara), habilitada hasta las Termas del Azufre; y el Paso del Carqueque, que comienza en Castillos de Pincheira y llega hasta Valle Noble, en la RP 226, estas últimas en el departamento de Malargüe.

Lee además
el modelo godoy cruz fue expuesto en brasil como una estrategia innovadora para bajar el delito
Cumbre Mercociudades

El "Modelo Godoy Cruz" fue expuesto en Brasil como una estrategia innovadora para bajar el delito
Colonias d everano en General Alvear. video
Actividades para los más chicos

General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos
image

Trabajo desde la Dirección Provincial de Vialidad desde hace un par de semanas

Mientras tanto, continúan cerrados al tránsito los circuitos al Monumento del Cristo Redentor (Las Cuevas) y a Laguna del Diamante, en la RP 98 (San Carlos), donde equipos de Vialidad Mendoza trabajan desde hace un par de semanas para habilitarlos.

Todas estas rutas y caminos, que se destacan por su belleza natural, son de suelo natural o enripiado y se ubican en zonas remotas, sin servicios y con mínima presencia humana. La experiencia única de contacto con la naturaleza en estado puro es su mayor atractivo.

En caso de recorrerlos, es indispensable tomar todas las medidas preventivas y de seguridad: avisar a un familiar o conocido sobre el itinerario, contar con un vehículo en buenas condiciones mecánicas, disponer de combustible suficiente y llevar agua y alimentos, ya que no hay estaciones de servicio ni establecimientos comerciales ni servicios de salud. Tampoco hay señal telefónica en la mayor parte del trayecto.

image

Dirección Provincial de Vialidad: Cómo está cada ruta y en qué se puede circular

  • RP 220 – El Sosneado (San Rafael)

A 50 km al norte de la ciudad de Malargüe, la Dirección Provincial de Vialidad continúa trabajando para mejorar el estado del camino.

Actualmente, está transitable para vehículos de doble tracción hasta el hotel abandonado, famoso por sus ruinas y sus piletas termales. El viaje demanda hasta dos horas desde la Ruta Nacional 40. En las próximas semanas se prevé habilitarla para todo tipo de vehículos.

Desde el hotel, el camino continúa bordeando el río Atuel hasta el punto de partida de las expediciones que recorren la zona donde cayó el avión con los rugbiers uruguayos en la década de 1970.

  • RP 222 – Valle Hermoso

Desde la RN 40 hasta el Valle de Las Leñas el camino está asfaltado. A partir del centro de esquí se transforma en una vía de montaña de suelo natural y enripiado hasta Valle Hermoso, un paraje conocido por sus lagunas cercanas a las altas cumbres.

Está transitable para todo tipo de vehículos, siempre con precaución.

El trayecto tiene 27 kilómetros y, al no estar pavimentado, demanda entre una hora y una hora y media de viaje.

  • Castillos de Pincheira

Esta formación rocosa única se ubica a 24 km al oeste de la ciudad de Malargüe. El acceso parte desde el centro de la ciudad por la calle Fortín Malargüe Oeste. El trayecto, completamente enripiado, es apto para el paseo y está habilitado para todo tipo de vehículos.

  • Paso del Carqueque

Desde Castillos de Pincheira hacia el oeste comienza la ruta que asciende por la montaña hasta Valle Noble, en la RP 226, próximo al centro turístico de El Azufre. Se trata de un recorrido de aproximadamente 60 km por riscos, quebradas y valles, con una calzada en buen estado y buen ancho, aunque exige atención al conducir.

Está habilitado solo para el tránsito de vehículos altos, no para automóviles.

  • RP 226 – Las Loicas / Planchón-Vergara / Termas del Azufre

La RP 226 comienza en Las Loicas (RN 145), a 101 km al sur de Malargüe, y finaliza en el paso internacional Planchón-Vergara. Es el trayecto más extenso: 107 km de suelo natural con tramos enripiados, bordeando el río Grande y atravesando valles y precipicios de gran altura.

En el camino hay puestos que ofrecen servicios turísticos, el refugio de la Dirección Provincial de Vialidad en Valle Noble, el centro de esquí de El Azufre, la Aduana y Gendarmería argentinas, y los baños termales.

En el tramo final se registra actividad del complejo volcánico Planchón-Peteroa, actualmente con alerta amarilla. La ruta está habilitada desde Las Loicas hasta Valle Noble para todo tipo de vehículos, y desde Valle Noble hasta las Termas del Azufre únicamente para vehículos altos.

Vialidad Mendoza continúa trabajando para dejar transitable el último tramo hasta el paso El Planchón, que cada año se habilita en esta época para cruzar a Chile.

Temas
Seguí leyendo

Maipú Municipio invirtió más de $270 millones en créditos para vecinos y emprendedores durante 2025

San Rafael avanza con el estacionamiento medido digital: alta demanda y nuevas opciones de recarga

Piden a productores de San Rafael reforzar controles por la roya del ciruelo

Tupungato reunió a CPI, hogares y CAE en una jornada recreativa por el aniversario internacional

Godoy Cruz, presente en Brasil: Diego Costarelli integra un panel sobre ciudades más seguras

El MMAMM será sede de un programa internacional que visibiliza realidades vinculadas al VIH

Guaymallén convoca a una colecta de sangre y suma registros para donación de médula ósea

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

LO QUE SE LEE AHORA
El edil demarchista, complicado tras el cierre de la investigación del HCD. video
Complicado

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

Las Más Leídas

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Te Puede Interesar

Cuándo y a qué hora será la audiencia
Poder Judicial

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Por Sitio Andino Economía