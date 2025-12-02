Dirección Provincial de Vialidad habilitó rutas clave en San Rafael y Malargüe: cómo están y quiénes pueden circular

Dirección Provincial de Vialidad habilitó la transitabilidad de cuatro rutas y circuitos turísticos en San Rafael y Malargüe , que se destacan por su popularidad y por los paisajes singulares que ofrece la cordillera mendocina en el Sur de la provincia.

Se trata de la RP 220 , que conduce a El Sosneado, en San Rafael; la RP 222 , a Valle Hermoso; la RP 226 (Paso Internacional Planchón-Vergara), habilitada hasta las Termas del Azufre; y el Paso del Carqueque, que comienza en Castillos de Pincheira y llega hasta Valle Noble, en la RP 226 , estas últimas en el departamento de Malargüe.

Actividades para los más chicos General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

Cumbre Mercociudades El "Modelo Godoy Cruz" fue expuesto en Brasil como una estrategia innovadora para bajar el delito

Mientras tanto, continúan cerrados al tránsito los circuitos al Monumento del Cristo Redentor (Las Cuevas) y a Laguna del Diamante, en la RP 98 (San Carlos), donde equipos de Vialidad Mendoza trabajan desde hace un par de semanas para habilitarlos .

Todas estas rutas y caminos, que se destacan por su belleza natural, son de suelo natural o enripiado y se ubican en zonas remotas , sin servicios y con mínima presencia humana. La experiencia única de contacto con la naturaleza en estado puro es su mayor atractivo.

En caso de recorrerlos, es indispensable tomar todas las medidas preventivas y de seguridad: avisar a un familiar o conocido sobre el itinerario, contar con un vehículo en buenas condiciones mecánicas, disponer de combustible suficiente y llevar agua y alimentos, ya que no hay estaciones de servicio ni establecimientos comerciales ni servicios de salud. Tampoco hay señal telefónica en la mayor parte del trayecto.

image

Dirección Provincial de Vialidad: Cómo está cada ruta y en qué se puede circular

RP 220 – El Sosneado (San Rafael)

A 50 km al norte de la ciudad de Malargüe, la Dirección Provincial de Vialidad continúa trabajando para mejorar el estado del camino.

Actualmente, está transitable para vehículos de doble tracción hasta el hotel abandonado, famoso por sus ruinas y sus piletas termales. El viaje demanda hasta dos horas desde la Ruta Nacional 40. En las próximas semanas se prevé habilitarla para todo tipo de vehículos.

Desde el hotel, el camino continúa bordeando el río Atuel hasta el punto de partida de las expediciones que recorren la zona donde cayó el avión con los rugbiers uruguayos en la década de 1970.

RP 222 – Valle Hermoso

Desde la RN 40 hasta el Valle de Las Leñas el camino está asfaltado. A partir del centro de esquí se transforma en una vía de montaña de suelo natural y enripiado hasta Valle Hermoso, un paraje conocido por sus lagunas cercanas a las altas cumbres.

Está transitable para todo tipo de vehículos, siempre con precaución.

El trayecto tiene 27 kilómetros y, al no estar pavimentado, demanda entre una hora y una hora y media de viaje.

Castillos de Pincheira

Esta formación rocosa única se ubica a 24 km al oeste de la ciudad de Malargüe. El acceso parte desde el centro de la ciudad por la calle Fortín Malargüe Oeste. El trayecto, completamente enripiado, es apto para el paseo y está habilitado para todo tipo de vehículos.

Paso del Carqueque

Desde Castillos de Pincheira hacia el oeste comienza la ruta que asciende por la montaña hasta Valle Noble, en la RP 226, próximo al centro turístico de El Azufre. Se trata de un recorrido de aproximadamente 60 km por riscos, quebradas y valles, con una calzada en buen estado y buen ancho, aunque exige atención al conducir.

Está habilitado solo para el tránsito de vehículos altos, no para automóviles.

RP 226 – Las Loicas / Planchón-Vergara / Termas del Azufre

La RP 226 comienza en Las Loicas (RN 145), a 101 km al sur de Malargüe, y finaliza en el paso internacional Planchón-Vergara. Es el trayecto más extenso: 107 km de suelo natural con tramos enripiados, bordeando el río Grande y atravesando valles y precipicios de gran altura.

En el camino hay puestos que ofrecen servicios turísticos, el refugio de la Dirección Provincial de Vialidad en Valle Noble, el centro de esquí de El Azufre, la Aduana y Gendarmería argentinas, y los baños termales.

En el tramo final se registra actividad del complejo volcánico Planchón-Peteroa, actualmente con alerta amarilla. La ruta está habilitada desde Las Loicas hasta Valle Noble para todo tipo de vehículos, y desde Valle Noble hasta las Termas del Azufre únicamente para vehículos altos.

Vialidad Mendoza continúa trabajando para dejar transitable el último tramo hasta el paso El Planchón, que cada año se habilita en esta época para cruzar a Chile.