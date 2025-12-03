La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza.

Por Claudio Altamirano







El proyecto San Romeleo en Malargüe, impulsado por Arex Mining SA, avanza como una iniciativa de pequeña escala para producir óxido de cobre destinado a fungicidas orgánicos. El emprendimiento cumple con la Ley 7722, tiene bajo consumo de agua y responde a una alta demanda agrícola en Mendoza.

Minería sustentable para Mendoza Matías Bernardini, gerente de Operaciones de Arex Mining SA, destacó en diálogo con SITIO ANDINO que el proyecto San Romeleo, orientado a la producción de óxido de cobre para la elaboración de fungicidas agrícolas orgánicos, es totalmente viable y se encuentra dentro de los parámetros de la Ley Provincial 7722, asegurando que “se adecua perfectamente a la legislación vigente”.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 23.16.30 Matías Bernardini, gerente de Operaciones de Arex Mining SA. El geólogo, especialista en gestión y optimización del recurso hídrico en Mendoza, explicó que el emprendimiento, ubicado a unos 160 kilómetros al sureste de Malargüe, cerca de Pata Mora, “es un proyecto de pequeña escala que lo hace muy factible y rápidamente viable”. Añadió que, si bien no requiere inversiones de gran magnitud, generará un impacto significativo por su capacidad de producir óxido y sulfato de cobre, insumos muy demandados por el sector agrícola. Sólo Mendoza consume más de mil toneladas al año, lo que —según subrayó— refleja la histórica relación entre minería y agricultura.

Consultado sobre el uso del agua, Bernardini reiteró, al igual que otros especialistas durante el taller participativo, que no existe riesgo para el recurso hídrico. Indicó que el consumo será mínimo, de apenas 10 metros cúbicos diarios, equivalente al uso de unas veinte viviendas. Precisó además que el agua provendrá de una fuente subterránea “sin competencia”, que no tiene otros fines productivos ni es apta para consumo humano o animal.

588213574_18321701692171933_1799687986454347215_n Taller participativo en Malargüe. El representante de Arex Mining también aseguró que las vertientes utilizadas por los pobladores no serán intervenidas por el proyecto, preservando así los acuíferos de la zona, caracterizada por un clima desértico. Por último, cabe destacar que próximo 6 de diciembre se realizará la audiencia pública del proyecto San Romeleo, "en medio del fuerte impulso del Gobierno provincial a la minería”. La instancia comenzará a las 10 y se desarrollará en modalidad híbrida: presencial en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe, y virtual a través de una plataforma online.

Compartí la nota:







