La minería de Mendoza gana impulso en Londres en la antesala de la Mining Week

En la antesala de la London Mining Wee k —l a feria que reunirá a las figuras más influyentes de la minería globa l y donde Mendoza tendrá un stand propio— la misión oficial de la provincia avanza con una agenda que despierta creciente interés internacional.

En la segunda jornada de trabajo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvo una reunión bilateral con Tom Attenborough, jefe de Desarrollo Internacional de Negocios – Mercados Primarios del London Stock Exchange (LSEG). Participaron también el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

“Hemos tenido distintas reuniones, particularmente en la LSEG. El avance que reportan respecto del año pasado es notable: Mendoza ya está comenzando a desarrollar estrategias de financiamiento para proyectos, lo que consolida el camino para recibir inversiones”, explicó Latorre.

Agregó que el desafío ahora es “posicionar a Mendoza como un hub financiero para atraer inversiones, no sólo para la provincia, sino para toda la región”.

Mendoza en la mesa global de energía y minerales críticos

La jornada comenzó con un desayuno en el histórico Parlamento de Londres, en el Palacio de Westminster, seguido de la participación de la delegación en la apertura de la London Stock Exchange. Luego, Latorre integró una mesa redonda junto a ministros de Energía y Minería de más de 30 países para debatir los desafíos globales vinculados a los minerales críticos y los pilares del G7 Critical Minerals Action Plan.

Además de Argentina, representada por Mendoza, participaron delegaciones de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Arabia Saudita, Nigeria, Sudáfrica, Países Bajos, Ucrania, Uzbekistán y otros países.

image

Tres ejes: estándares, financiamiento e innovación

Los debates se estructuraron en torno a tres dimensiones del plan del G7: la construcción de mercados basados en estándares responsables; la movilización de capital para proyectos sostenibles; y el impulso a la innovación tecnológica hacia una economía circular de minerales críticos.

“Estas mesas permitieron profundizar en trazabilidad, transparencia, prácticas ambientales, mecanismos de financiamiento y modelos de colaboración entre gobiernos, industria y comunidades”, señaló Latorre.

Durante las sesiones se analizaron los desafíos para garantizar cadenas de suministro confiables: regulaciones, mitigación de riesgos, alianzas estratégicas, nuevos instrumentos financieros y avances en reciclaje, sustitución de materiales e investigación tecnológica.

Tras el encuentro, la ministra destacó que estos intercambios “permiten contrastar enfoques, conocer modelos regulatorios de otros países y fortalecer las estrategias que Mendoza está desarrollando para una minería moderna, transparente y alineada con la transición energética”.

Un inicio estratégico para una semana clave

El domingo, en el inicio formal de la misión, Latorre mantuvo un encuentro con el ministro de Energía y Minas de Ontario, Canadá, Stephen Lecce, junto a Shantal y Piña.

Durante la reunión se intercambiaron políticas de control ambiental, transparencia y promoción de inversiones en minerales críticos. Ambas partes coincidieron en profundizar la cooperación bilateral, avanzar en mecanismos de financiamiento y consolidar a Mendoza como actor clave en la cadena internacional del cobre y el litio. Se acordó también dar continuidad a esta agenda en la feria minera de Toronto prevista para marzo de 2026.

Reuniones clave y presencia en la feria más influyente del Reino Unido

La delegación provincial continuará la semana con encuentros con gobiernos, reguladores, empresas tecnológicas, fondos especializados y organismos internacionales. El objetivo: presentar la cartera de proyectos de Mendoza, avanzar en acuerdos de cooperación, atraer inversiones y robustecer la institucionalidad minera de la provincia.

La misión culminará con la participación de Mendoza en Resourcing Tomorrow 2025, la feria minera más influyente del Reino Unido, que reúne a más de 2.000 líderes globales. Allí la provincia tendrá un stand propio y presentará sus oportunidades en minerales críticos ante ejecutivos senior, bancos internacionales y especialistas en transición energética.