El CEM celebró el aval legislativo a PSJ Cobre Mendocino y pidió "rigurosidad técnica" en el debate minero

El Consejo Empresario Mendocino emitió un comunicado tras la sanción en Diputados de PSJ Cobre Mendocino.

Por Sitio Andino Política







El Consejo Empresario Mendocino(CEM) expresó su satisfacción por la aprobación en la Cámara de Diputados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, un paso clave en el camino hacia el desarrollo de la minería metalífera en la provincia.

El CEM envío un comunicado, tras la aprobación en Diputados y a la espera de la sanción final en el Senado del proyecto PSJ Cobre Mendocino, para la explotación de cobre en Uspallata. "Es un paso relevante hacia el desarrollo de una minería metalífera moderna, sustentable y compatible con los estándares internacionales", destacó la institución presidida por Martín Clément.

"Este hito constituye un avance concreto en la necesaria diversificación de la matriz productiva provincial", un objetivo que el CEM ha defendido de manera sostenida, entre otras acciones, a través de su participación en el Plan Pilares.

Debates con fundamentos técnicos En tanto, pidió rigurosidad técnica a la hora de los debates. "La discusión pública en torno a proyectos estratégicos debe desarrollarse con absoluta rigurosidad técnica y seriedad institucional. Tanto el contenido como la oportunidad de los informes que emiten las instituciones municipales, provinciales como nacionales que intervienen en el proceso, deben realizarse con profesionalismo y responsabilidad, a fin de evitar interpretaciones contradictorias y contribuir a un debate ordenado", señalaron-

Llamado a la política "La inversión privada, motor imprescindible para el crecimiento y la generación de empleo, requiere reglas claras, estables y previsibles. La responsabilidad de garantizar estas condiciones es de todo el arco político, no solo del oficialismo. La Provincia necesita un diálogo maduro, transparente y basado en información verificable, especialmente en sectores estratégicos como la minería", agrega el comunicado difundido. "Desde el CEM reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de desarrollo sustentable, la modernización productiva y la defensa de procesos institucionales que prioricen el conocimiento técnico por sobre del cálculo político. Solo a través de debates informados y decisiones responsables Mendoza podrá avanzar hacia un futuro de mayor progreso y oportunidades", concluye.