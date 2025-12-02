2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Postura

El CEM celebró el aval legislativo a PSJ Cobre Mendocino y pidió "rigurosidad técnica" en el debate minero

El Consejo Empresario Mendocino destacó la media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental y reclamó reglas claras y diálogo maduro.

El Consejo Empresario Mendocino emitió un comunicado tras la sanción en Diputados de PSJ Cobre Mendocino.&nbsp;

El Consejo Empresario Mendocino emitió un comunicado tras la sanción en Diputados de PSJ Cobre Mendocino. 

Por Sitio Andino Política

El Consejo Empresario Mendocino(CEM) expresó su satisfacción por la aprobación en la Cámara de Diputados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, un paso clave en el camino hacia el desarrollo de la minería metalífera en la provincia.

El CEM envío un comunicado, tras la aprobación en Diputados y a la espera de la sanción final en el Senado del proyecto PSJ Cobre Mendocino, para la explotación de cobre en Uspallata. "Es un paso relevante hacia el desarrollo de una minería metalífera moderna, sustentable y compatible con los estándares internacionales", destacó la institución presidida por Martín Clément.

Lee además
La Cámara de Diputados se renovará a partir del 10 de diciembre.
congreso

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras
La Policía de Mendoza sumó un 60% más de ingresantes que en 2024. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.
Seguridad

La Policía de Mendoza sumó este año un 60% más de ingresantes que en 2024

"Este hito constituye un avance concreto en la necesaria diversificación de la matriz productiva provincial", un objetivo que el CEM ha defendido de manera sostenida, entre otras acciones, a través de su participación en el Plan Pilares.

Debates con fundamentos técnicos

En tanto, pidió rigurosidad técnica a la hora de los debates. "La discusión pública en torno a proyectos estratégicos debe desarrollarse con absoluta rigurosidad técnica y seriedad institucional. Tanto el contenido como la oportunidad de los informes que emiten las instituciones municipales, provinciales como nacionales que intervienen en el proceso, deben realizarse con profesionalismo y responsabilidad, a fin de evitar interpretaciones contradictorias y contribuir a un debate ordenado", señalaron-

Llamado a la política

"La inversión privada, motor imprescindible para el crecimiento y la generación de empleo, requiere reglas claras, estables y previsibles. La responsabilidad de garantizar estas condiciones es de todo el arco político, no solo del oficialismo. La Provincia necesita un diálogo maduro, transparente y basado en información verificable, especialmente en sectores estratégicos como la minería", agrega el comunicado difundido.

"Desde el CEM reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de desarrollo sustentable, la modernización productiva y la defensa de procesos institucionales que prioricen el conocimiento técnico por sobre del cálculo político. Solo a través de debates informados y decisiones responsables Mendoza podrá avanzar hacia un futuro de mayor progreso y oportunidades", concluye.

Temas
Seguí leyendo

Qué es AlertAR, el sistema que en caso de un sismo y otras catástrofes enviará mensajes a celulares

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

La minería de Mendoza gana impulso en Londres en la antesala de la Mining Week

LO QUE SE LEE AHORA
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del boleto.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show 
Conmoción

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Te Puede Interesar

La Cámara de Diputados se renovará a partir del 10 de diciembre.
congreso

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Por Sitio Andino Política
El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Por Celeste Funes
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Por Soledad Maturano