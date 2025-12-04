El RIGI suma nuevos candidatos en minería y el gobierno piensa en extenderlo

La canadiense AbraSilver Resource Corp. presentó formalmente ante el Ministerio de Economía el pedido de incorporación del proyecto Diablillos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) .

Ubicado en la Puna argentina , entre Salta y Catamarca , el yacimiento Diablillos cuenta con más de cuatro décadas de exploración acumulada. Su localización -160 kilómetros al sureste de la ciudad de Salta y 375 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca- ofrece una accesibilidad poco frecuente para zonas de alta montaña . Esta condición logística, clave en un ambiente caracterizado por condiciones extremas, facilitó el avance de las tareas de perforación, transporte y operación. AbraSilver adquirió el activo en 2016 mediante la compra de un paquete continuo de quince concesiones, y desde entonces desarrolló una de las campañas exploratorias más intensas de la última década.

Los informes sectoriales ubican a Diablillos entre los proyectos más prometedores de la región, con 186 millones de onzas de plata y 1,6 millones de onzas de oro en recursos medidos e indicados. La empresa completó más de 150.000 metros de perforación que permitieron delimitar áreas mineralizadas como Oculto , JAC , Laderas y Fantasma . A estos avances se suma un hallazgo reciente de pórfidos a pocos kilómetros de la zona central, un indicio que podría ampliar la vida útil del emprendimiento y diversificar el diseño productivo.

La singularidad geográfica del proyecto, emplazado en una zona limítrofe entre Salta y Catamarca, llevó a ambas provincias a establecer una franja de cooperación de diez kilómetros. Este acuerdo busca coordinar procedimientos administrativos, evitar superposiciones regulatorias y garantizar seguridad jurídica , un factor determinante para proyectos que requieren certidumbre a largo plazo. En un escenario donde la competencia global por capitales mineros es cada vez más intensa, esta articulación interprovincial se posiciona como una herramienta clave para atraer y sostener inversiones.

AbraSilver prevé que, una vez obtenida la aprobación del RIGI y completada la ingeniería de detalle, las obras principales comiencen en 2026. La empresa avanza en estudios ambientales, logísticos y de explotación destinados a optimizar la recuperación de oro y plata. Según estimaciones preliminares, la etapa de construcción generará empleo directo e indirecto en municipios del sur salteño y del norte catamarqueño, además de aportar actividad fiscal y productiva en una región donde la minería metalífera consolida una presencia creciente.





RIGI, Un régimen en debate

La solicitud presentada por AbraSilver se inscribe en una tendencia creciente. Emprendimientos de gran escala como El Pachón, MARA, Veladero y Gualcamayo, y otros de menor escala como el mendocino San Jorge, evalúan también sumarse al RIGI, un instrumento que ofrece estabilidad fiscal por treinta años y busca atraer inversiones en sectores que el gobierno considera estratégicos. La ventana de adhesión inicial, abierta por dos años, contempla además la posibilidad de una prórroga por hasta doce meses.

En paralelo, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, planteó públicamente la necesidad de extender la vigencia del régimen, que vence a mediados de 2026. El funcionario destacó que ya se presentaron más de 27 proyectos y que diversas compañías se encuentran elaborando nuevas propuestas. A su juicio, la decisión sobre una eventual prórroga debería adoptarse durante el verano, dada la aceptación que ha tenido el instrumento y su alineamiento con una política económica orientada a simplificar procedimientos y reducir la presión impositiva.

La ley establece que el RIGI tiene una ventana de dos años para presentar y aprobar los proyectos y que puede ser extendida un año más a sola firma del Poder Ejecutivo.

image Parque solar El Quemado en Las Heras. Uno de los desarrollos en construcción que tiene el RIGI otorgado

Inversiones confirmadas

El Ministerio de Economía registra hasta ahora nueve proyectos aprobados bajo el RIGI, con compromisos de inversión que alcanzan los 24.800 millones de dólares. Leído así el número parece importante pero, poniéndolo en perspectiva, es prácticamente el mismo monto que los argentinos como personas físicas compraron en dólares desde la salida parcial del cepo cambiario. O sea que si los dólares de los proyectos del RIGI entraran todos juntos (cosa que no es así) apenas alcanzarían para cubrir la formación de activos por parte de las personas físicas.

Las iniciativas aprobadas abarcan sectores como energía, minería, siderurgia e infraestructura portuaria. Entre las más relevantes se encuentran el parque solar El Quemado en Mendoza, el sistema de transporte Vaca Muerta Sur, la producción de GNL en Río Negro, la ampliación del proyecto Rincón de Litio en Salta, una nueva planta siderúrgica en San Nicolás y el desarrollo cuprífero Los Azules en San Juan.