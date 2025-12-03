3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

ANSES informa que sigue el pago de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas correspondientes a noviembre.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 3 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: as&iacute; es el calendario de pagos de hoy, seg&uacute;n el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Noviembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.
  • Noviembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este martes 2 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 2 de diciembre de 2025
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025
Para tener en cuenta

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de noviembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de diciembre.

calendario anses png.png
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Desempleo Plan 2

  • Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este viernes 28 de noviembre de 2025

La Consulta amplía su atención: nuevos equipos y presencia semanal de ANSES

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

ANSES: quiénes cobran este jueves 27 de noviembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre de 2025

Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera

LO QUE SE LEE AHORA
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Te Puede Interesar

Así quedó parte del mobiliario destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en un UPD en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Por Sitio Andino Sociedad
La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción.
Pedidos Industriales

La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción

Por Marcelo López Álvarez
Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Por Sitio Andino Policiales