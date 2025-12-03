De enero a diciembre: cuánto aumentaron los automóviles 0 km más vendidos en Argentina en 2025

Por Sitio Andino Economía 3 de diciembre de 2025 - 11:30
El mercado automotor mostró una
recuperación en sus ventas a lo largo del año en comparación con 2024. Sin embargo, los experimentaron automóviles 0 km fuertes aumentos de precios durante 2025, con subas mensuales que en varios casos superaron a la inflación oficial del INDEC, que hasta ahora acumula 25,8%.
De acuerdo con el
, en noviembre se patentaron último relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) 34.905 unidades. Entre los modelos más vendidos se ubicaron el Toyota Yaris y, en segundo lugar, el Peugeot 208.
A continuación, repasamos cuánto costaban estos dos modelos —y el
Fiat Cronos— en enero de 2025 y cuánto valen en diciembre de este año.
toyota-yaris-hatchback-2022-delantera
El Toyota Yaris es uno de los automóviles más vendidos en Argentina
Toyota Yaris: entre los más elegidos
En cuanto a sus
precios de lista, el Toyota Yaris aumentó 28,1% entre enero y octubre de 2025, superando por casi tres puntos la inflación del mismo periodo ( 24,8%).
Si se toman los valores de diciembre 2025, el incremento anual llega al 38,5%, aunque aún resta conocer la inflación de los últimos meses para una comparación definitiva.
Precios del Toyota Yaris en enero 2025 Yaris XS 1.5 CVT: $23.481.000 Yaris XLS 1.5 CVT: $25.896.000 Yaris S 1.5 CVT: $28.133.000
Precios del Toyota Yaris en diciembre 2025 Yaris XS 1.5 CVT 5P: $32.473.000 Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $36.073.000 Yaris S 1.5 CVT 5P: $38.793.000
FIAT CRONOS.avif
El fiat cronos aumentó 37,8% a lo largo del 2025
Fiat Cronos: cómo evolucionó su precio
En el acumulado
enero–octubre 2025, el Fiat Cronos registra un aumento de 28,7% en su precio de lista.
Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba alcanza el
37,8%, aunque todavía falta conocer la inflación acumulada del mismo periodo.
Precios del Fiat Cronos en enero 2025 Cronos Like 1.3 GSE: $22.478.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $26.127.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $26.284.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $28.018.000
Precios del Fiat Cronos en diciembre 2025 Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000
Peugeot 208 Style 1 - 517024
El Peugeot 208 aumentó un 33% a lo largo del 2025
Peugeot 208: el preferido del público joven
En el acumulado
enero–octubre 2025, el Peugeot 208 aumentó 26,7% en su precio de lista.
Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba anual llega al
33%, aunque también resta conocer el dato final de inflación para completar el análisis.
Precios del Peugeot 208 en enero 2025 208 Active: $23.280.000 208 Allure: $26.460.000 208 Allure AT: $27.810.000 208 Allure Pk T200: $30.260.000 208 GT T200: $31.980.000
Precios del Peugeot 208 en diciembre 2025 208 Active MT: $30.580.000 208 Allure MT: $35.530.000 208 Allure AT: $37.360.000 208 Allure Pk T200: $40.140.000 208 GT T200: $42.310.000