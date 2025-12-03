3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
MERCADO AUTOMOTOR

De enero a diciembre: cuánto aumentaron los automóviles 0 km más vendidos en Argentina en 2025

Los automóviles 0 km tuvieron fuertes subas a lo largo de 2025. Qué pasó con los precios, por qué subieron y cómo respondió el mercado argentino.

De enero a diciembre: cuánto aumentaron los automóviles 0 km más vendidos en Argentina en 2025

De enero a diciembre: cuánto aumentaron los automóviles 0 km más vendidos en Argentina en 2025

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El mercado automotor mostró una recuperación en sus ventas a lo largo del año en comparación con 2024. Sin embargo, los automóviles 0 km experimentaron fuertes aumentos de precios durante 2025, con subas mensuales que en varios casos superaron a la inflación oficial del INDEC, que hasta ahora acumula 25,8%.

Lee además
Cómo quedó el ranking de los autos más vendidos en noviembre 2025
MERCADO AUTOMOTOR

Cómo quedó el ranking de los autos más vendidos en noviembre 2025
La moto recuperada por la Policía, que había sido robada de una concesionaria de Godoy Cruz.
Operativos exitosos

Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

A continuación, repasamos cuánto costaban estos dos modelos —y el Fiat Cronos— en enero de 2025 y cuánto valen en diciembre de este año.

toyota-yaris-hatchback-2022-delantera
El Toyota Yaris es uno de los automóviles más vendidos en Argentina

El Toyota Yaris es uno de los automóviles más vendidos en Argentina

Toyota Yaris: entre los más elegidos

En cuanto a sus precios de lista, el Toyota Yaris aumentó 28,1% entre enero y octubre de 2025, superando por casi tres puntos la inflación del mismo periodo (24,8%).

Si se toman los valores de diciembre 2025, el incremento anual llega al 38,5%, aunque aún resta conocer la inflación de los últimos meses para una comparación definitiva.

Precios del Toyota Yaris en enero 2025

  • Yaris XS 1.5 CVT: $23.481.000
  • Yaris XLS 1.5 CVT: $25.896.000
  • Yaris S 1.5 CVT: $28.133.000

Precios del Toyota Yaris en diciembre 2025

  • Yaris XS 1.5 CVT 5P: $32.473.000
  • Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $36.073.000
  • Yaris S 1.5 CVT 5P: $38.793.000
FIAT CRONOS.avif
El fiat cronos aumentó 37,8% a lo largo del 2025

El fiat cronos aumentó 37,8% a lo largo del 2025

Fiat Cronos: cómo evolucionó su precio

En el acumulado enero–octubre 2025, el Fiat Cronos registra un aumento de 28,7% en su precio de lista.

Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba alcanza el 37,8%, aunque todavía falta conocer la inflación acumulada del mismo periodo.

Precios del Fiat Cronos en enero 2025

  • Cronos Like 1.3 GSE: $22.478.000
  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $26.127.000
  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $26.284.000
  • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $28.018.000

Precios del Fiat Cronos en diciembre 2025

  • Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000
  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000
  • Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000
  • Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000
Peugeot 208 Style 1 - 517024
El Peugeot 208 aumentó un 33% a lo largo del 2025

El Peugeot 208 aumentó un 33% a lo largo del 2025

Peugeot 208: el preferido del público joven

En el acumulado enero–octubre 2025, el Peugeot 208 aumentó 26,7% en su precio de lista.

Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba anual llega al 33%, aunque también resta conocer el dato final de inflación para completar el análisis.

Precios del Peugeot 208 en enero 2025

  • 208 Active: $23.280.000
  • 208 Allure: $26.460.000
  • 208 Allure AT: $27.810.000
  • 208 Allure Pk T200: $30.260.000
  • 208 GT T200: $31.980.000

Precios del Peugeot 208 en diciembre 2025

  • 208 Active MT: $30.580.000
  • 208 Allure MT: $35.530.000
  • 208 Allure AT: $37.360.000
  • 208 Allure Pk T200: $40.140.000
  • 208 GT T200: $42.310.000
Temas
Seguí leyendo

La financiación de vehículos nuevos y usados cayó al mínimo del año en octubre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de diciembre de 2025

La provincia de Mendoza presentó su stand y promocionó sus vinos en una prestigiosa feria en Londres

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en diciembre 2025

Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026

La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de diciembre de 2025

La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026
BOLETÍN OFICIAL

Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Te Puede Interesar

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán como diputados nacionales. 
CONGRESO

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Por Cecilia Zabala
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Por Natalia Mantineo
Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Por Sitio Andino Policiales