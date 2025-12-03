De enero a diciembre: cuánto aumentaron los automóviles 0 km más vendidos en Argentina en 2025

El mercado automotor mostró una recuperación en sus ventas a lo largo del año en comparación con 2024. Sin embargo, los automóviles 0 km experimentaron fuertes aumentos de precios durante 2025 , con subas mensuales que en varios casos superaron a la inflación oficial del INDEC , que hasta ahora acumula 25,8% .

De acuerdo con el último relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , en noviembre se patentaron 34.905 unidades . Entre los modelos más vendidos se ubicaron el Toyota Yaris y, en segundo lugar, el Peugeot 208 .

A continuación, repasamos cuánto costaban estos dos modelos —y el Fiat Cronos — en enero de 2025 y cuánto valen en diciembre de este año.

En cuanto a sus precios de lista , el Toyota Yaris aumentó 28,1% entre enero y octubre de 2025, superando por casi tres puntos la inflación del mismo periodo ( 24,8% ).

El Toyota Yaris es uno de los automóviles más vendidos en Argentina

Si se toman los valores de diciembre 2025, el incremento anual llega al 38,5%, aunque aún resta conocer la inflación de los últimos meses para una comparación definitiva.

Precios del Toyota Yaris en enero 2025

Yaris XS 1.5 CVT: $23.481.000

$23.481.000 Yaris XLS 1.5 CVT: $25.896.000

$25.896.000 Yaris S 1.5 CVT: $28.133.000

Precios del Toyota Yaris en diciembre 2025

Yaris XS 1.5 CVT 5P: $32.473.000

$32.473.000 Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $36.073.000

$36.073.000 Yaris S 1.5 CVT 5P: $38.793.000

FIAT CRONOS.avif El fiat cronos aumentó 37,8% a lo largo del 2025

Fiat Cronos: cómo evolucionó su precio

En el acumulado enero–octubre 2025, el Fiat Cronos registra un aumento de 28,7% en su precio de lista.

Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba alcanza el 37,8%, aunque todavía falta conocer la inflación acumulada del mismo periodo.

Precios del Fiat Cronos en enero 2025

Cronos Like 1.3 GSE: $22.478.000

$22.478.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $26.127.000

$26.127.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $26.284.000

$26.284.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $28.018.000

Precios del Fiat Cronos en diciembre 2025

Cronos Like 1.3 GSE: $30.467.000

$30.467.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $36.429.000

$36.429.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $36.648.000

$36.648.000 Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $37.974.000

Peugeot 208 Style 1 - 517024 El Peugeot 208 aumentó un 33% a lo largo del 2025

Peugeot 208: el preferido del público joven

En el acumulado enero–octubre 2025, el Peugeot 208 aumentó 26,7% en su precio de lista.

Si se compara enero contra diciembre 2025, la suba anual llega al 33%, aunque también resta conocer el dato final de inflación para completar el análisis.

Precios del Peugeot 208 en enero 2025

208 Active: $23.280.000

$23.280.000 208 Allure: $26.460.000

$26.460.000 208 Allure AT: $27.810.000

$27.810.000 208 Allure Pk T200: $30.260.000

$30.260.000 208 GT T200: $31.980.000

Precios del Peugeot 208 en diciembre 2025