1 de diciembre de 2025
Cómo quedó el ranking de los autos más vendidos en noviembre 2025

Noviembre registró una baja en ventas, aunque el año mantiene un ritmo de crecimiento. Estas fueron las marcas y los autos más patentados.

La venta de automóviles 0 km alcanzó las 34.905 unidades patentadas en noviembre en el país, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). No obstante, el balance anual se mantiene positivo: en los primeros 11 meses del año se vendieron 587.666 unidades, un 50% más que en el mismo período de 2024.

Las ventas de noviembre registraron una caída del 33,25% respecto de octubre —cuando se inscribieron 51.982 vehículos—. Aun así, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, valoró el desempeño del mes, marcado por un fin de semana XL: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número; recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, es históricamente uno de los más bajos del año”.

Uno de los datos que llamó la atención fue que Volkswagen lideró noviembre con 5.063 unidades vendidas, desplazando a Toyota —que registró 4.474— al segundo lugar.

La marca Volkswagen lideró las ventas en noviembre, desplazando a Toyota al segundo puesto.

Los autos más vendidos en noviembre 2025

Los modelos más vendidos —del de mayor a menor patentamiento— fueron:

  • Toyota Hilux: 1.831 unidades patentadas
  • Peugeot 208: 1.343
  • Volkswagen Tera: 1.327
  • Fiat Cronos: 1.261
  • Toyota Yaris: 1.256
  • Ford Ranger: 1.215
  • Ford Territory: 1.065
  • Volkswagen Polo: 977
  • Volkswagen Amarok: 916
  • Chevrolet Tracker: 907
El modelo más vendido en noviembre 2025 fue la camioneta Toyota Hilux.

El sector automotor continúa mostrando señales de dinamismo, con un mercado que, pese a las fluctuaciones mensuales, sostiene un crecimiento significativo en el acumulado anual/ Perfil y TN

