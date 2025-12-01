Cómo quedó el ranking de los autos más vendidos en noviembre 2025

La venta de automóviles 0 km alcanzó las 34.905 unidades patentadas en noviembre en el país, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). No obstante, el balance anual se mantiene positivo: en los primeros 11 meses del año se vendieron 587.666 unidades, un 50% más que en el mismo período de 2024.
Las ventas de noviembre registraron una caída del 33,25% respecto de octubre —cuando se inscribieron 51.982 vehículos—. Aun así, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, valoró el desempeño del mes, marcado por un fin de semana XL: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número; recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, es históricamente uno de los más bajos del año”.