Mediante la ganadería bajo riego, el sur mendocino busca incrementar el abastecimiento de carne

De qué se trata la ganadería bajo riego, la modalidad de producción que impulsa el sur mendocino

El sur mendocino impulsa la práctica de la ganadería bajo riego para sumar valor a la cadena productiva y darle uso a las fincas abandonadas. El objetivo final es atender a la demanda local, mientras se bajan los costos logísticos, y en consecuencia el precio final al consumidor.

Según el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear , Germán Herrada, la ganadería está en un buen punto y es momento de potenciarla. "Justo cuando las actividades están en su esplendor, no nos tenemos que quedar quietos", expresó.

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Es por esto que desde el sur mendocino impulsan la práctica de la ganadería bajo riego . "Tenemos que ser capaces de engordar el animal en Mendoza, no solo criarlo y llevarlo a La Pampa a engordar, sino hacerlo acá para vender la carne. Creemos que es una actividad que tiene muchísimo por desarrollar a futuro", explicó.

En la provincia de Mendoza solo se produce el 10% de la carne que se consume. Según Herrada, mediante la ganadería bajo riego buscan elevar esa cifra al 30%. "Ni siquiera estaríamos pensando en exportar, sino vender en la provincia y por eso le vemos mucho potencial", indicó.

El sur mendocino buscar lograr el engorde y la recría en la provincia.

La ganadería bajo riego es hacer potreros con alfalfa, maíz, sorgo bajo riego, ya sea a manto tradicional o con tecnología que puede ser por goteo. La ganadería bajo riego es hacer potreros con alfalfa, maíz, sorgo bajo riego, ya sea a manto tradicional o con tecnología que puede ser por goteo.

Para impulsar la ganadería bajo riego se pueden reconvertir las fincas fuera de uso, con el trabajo de las pasturas para transformarlas en kilos de carne. "Queremos que esos campos abandonados se conviertan en comida para los animales, para engordarlos y abaratar muchísimo los costos de toda la cadena de comercialización. Creemos que es viable", explicó Herrada.

El productor tiene que transformar el alimento en carne, y tratar de vender el animal terminado. El productor tiene que transformar el alimento en carne, y tratar de vender el animal terminado.

Sin embargo, la propuesta conlleva una inversión, por lo que buscan que las autoridades provinciales promuevan líneas de financiamiento. "La inversión no es una gran cosa, pero va a hacer falta", aclaró.

fiesta de la ganaderia 2024, vacas, ganado, ganaderia.JPG

Por ejemplo, una finca en desuso o destinada a la fruticultura que tenga problemas de producción, puede dedicarse a las pasturas. Estiman que se pueden producir entre 600 o 700 kilos de carne por hectárea con una suma de dinero mínima. En cambio, si se invierte más, se pueden superar los 1.000 kilos.

Otro factor que incluye este paradigma es la sustentabilidad, dado que propone el uso de energías renovables como la solar, para reducir costos de producción.

Por su parte, el presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero, Agustín Fernández, explicó en el Día de Campo que "hay muchas fincas que pueden reconvertirse y adaptarse a este esquema”.

"No todos necesitan grandes estructuras o tecnologías de alto costo para mejorar sus resultados. La ganadería tiene la ventaja de que se puede escalar. Con una buena gestión de los recursos, incluso los productores más chicos pueden alcanzar niveles productivos similares con menor inversión", indicó.

En resumen, con un buen manejo del campo destinado a las pasturas, el uso eficiente del agua y las energías renovables, los productores pueden estimular la producción ganadera para abastecer a la provincia.