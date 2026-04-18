18 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Ganadería

Mediante la ganadería bajo riego, el sur mendocino busca incrementar el abastecimiento de carne

El objetivo es darle uso a fincas abandonadas para promover la ganadería local. En qué se basa esta modalidad.

De qué se trata la ganadería bajo riego, la modalidad de producción que impulsa el sur mendocino
De qué se trata la ganadería bajo riego, la modalidad de producción que impulsa el sur mendocino
Por Sofía Pons

El sur mendocino impulsa la práctica de la ganadería bajo riego para sumar valor a la cadena productiva y darle uso a las fincas abandonadas. El objetivo final es atender a la demanda local, mientras se bajan los costos logísticos, y en consecuencia el precio final al consumidor.

Según el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Germán Herrada, la ganadería está en un buen punto y es momento de potenciarla. "Justo cuando las actividades están en su esplendor, no nos tenemos que quedar quietos", expresó.

Lee además
la carrera por la carne: mendoza quiere duplicar su produccion y ganar valor

La carrera por la carne: Mendoza quiere duplicar su producción y ganar valor
El sábado, General Alvear celebró el Día de Campo, antesala a la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Entre tradiciones, locro y anuncios, General Alvear ya vive el clima de la Fiesta de la Ganadería

Es por esto que desde el sur mendocino impulsan la práctica de la ganadería bajo riego. "Tenemos que ser capaces de engordar el animal en Mendoza, no solo criarlo y llevarlo a La Pampa a engordar, sino hacerlo acá para vender la carne. Creemos que es una actividad que tiene muchísimo por desarrollar a futuro", explicó.

ganaderiaa
El sur mendocino buscar lograr el engorde y la recría en la provincia.

El sur mendocino buscar lograr el engorde y la recría en la provincia.

De qué se trata la ganadería bajo riego

En la provincia de Mendoza solo se produce el 10% de la carne que se consume. Según Herrada, mediante la ganadería bajo riego buscan elevar esa cifra al 30%. "Ni siquiera estaríamos pensando en exportar, sino vender en la provincia y por eso le vemos mucho potencial", indicó.

La ganadería bajo riego es hacer potreros con alfalfa, maíz, sorgo bajo riego, ya sea a manto tradicional o con tecnología que puede ser por goteo. La ganadería bajo riego es hacer potreros con alfalfa, maíz, sorgo bajo riego, ya sea a manto tradicional o con tecnología que puede ser por goteo.

Para impulsar la ganadería bajo riego se pueden reconvertir las fincas fuera de uso, con el trabajo de las pasturas para transformarlas en kilos de carne. "Queremos que esos campos abandonados se conviertan en comida para los animales, para engordarlos y abaratar muchísimo los costos de toda la cadena de comercialización. Creemos que es viable", explicó Herrada.

El productor tiene que transformar el alimento en carne, y tratar de vender el animal terminado. El productor tiene que transformar el alimento en carne, y tratar de vender el animal terminado.

Sin embargo, la propuesta conlleva una inversión, por lo que buscan que las autoridades provinciales promuevan líneas de financiamiento. "La inversión no es una gran cosa, pero va a hacer falta", aclaró.

fiesta de la ganaderia 2024, vacas, ganado, ganaderia.JPG

Por ejemplo, una finca en desuso o destinada a la fruticultura que tenga problemas de producción, puede dedicarse a las pasturas. Estiman que se pueden producir entre 600 o 700 kilos de carne por hectárea con una suma de dinero mínima. En cambio, si se invierte más, se pueden superar los 1.000 kilos.

Otro factor que incluye este paradigma es la sustentabilidad, dado que propone el uso de energías renovables como la solar, para reducir costos de producción.

Por su parte, el presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero, Agustín Fernández, explicó en el Día de Campo que "hay muchas fincas que pueden reconvertirse y adaptarse a este esquema”.

"No todos necesitan grandes estructuras o tecnologías de alto costo para mejorar sus resultados. La ganadería tiene la ventaja de que se puede escalar. Con una buena gestión de los recursos, incluso los productores más chicos pueden alcanzar niveles productivos similares con menor inversión", indicó.

En resumen, con un buen manejo del campo destinado a las pasturas, el uso eficiente del agua y las energías renovables, los productores pueden estimular la producción ganadera para abastecer a la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

Ganadería en transformación: el secreto productivo que mostraron en el Día de Campo

Arranca la Fiesta de la Ganadería: qué se viene este sábado en General Alvear

Bulrep celebra 20 años de trayectoria con la inauguración de su nuevo local

Reunión decisiva en el FMI: los detalles del encuentro entre Caputo y Georgieva

PSJ Cobre Mendocino: Nación ya proyecta cuándo podría entrar en operación

Mendoza será sede de un foro clave que busca atraer inversiones mineras internacionales

Salarios vs inflación en Argentina: llevan cuatro meses perdiendo

LO QUE SE LEE AHORA
la carrera por la carne: mendoza quiere duplicar su produccion y ganar valor

La carrera por la carne: Mendoza quiere duplicar su producción y ganar valor

Las Más Leídas

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave

Vuelven las lluvias a Mendoza este sábado.

Vuelven las lluvias y el Zonda este sábado a Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

Video: intento de robo y linchamiento en Maipú

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 19 de abril