11 de abril de 2026
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Día de Campo en General Alvear: la ganadería bajo riego, eje del crecimiento en Mendoza

Productores y especialistas analizaron en General Alvear un modelo ganadero basado en riego y eficiencia, con foco en aumentar la producción y optimizar recursos.

Día de Campo en General Alvear: la ganadería bajo riego, eje del crecimiento en Mendoza

Día de Campo en General Alvear: la ganadería bajo riego, eje del crecimiento en Mendoza

Por Sitio Andino Economía

En el paraje Soitué, en General Alvear, tiene lugar el Día de Campo como puntapié inicial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería, con una jornada enfocada en la innovación productiva. La actividad incluyó recorridas técnicas por sistemas de forraje bajo riego tradicional y por pivot central, mostrando modelos que apuntan a mejorar la eficiencia y el crecimiento del sector.

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Tras un desayuno tradicional, la jornada del sábado continuó con actividades que incluyeron charlas técnicas y una recorrida a campo, en la que se mostró el potencial de la ganadería bajo riego en Mendoza. Luego, las actividades se trasladaron a una carpa donde, con una fuerte presencia de referentes políticos provinciales y nacionales, se realizó un almuerzo con costillares, vacíos y otras carnes a la llama.

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En ese marco, Medios Andinos dialogó con el presidente de la Específica de Ganadería y del Clúster Ganadero, Agustín Fernández, quien fue uno de los encargados de dar la bienvenida a productores y participantes, y destacó la importancia de estos encuentros para proyectar el futuro de la actividad.

Hoy estamos mostrando un modelo productivo que creemos que es el camino para el crecimiento de la ganadería en Mendoza. No solo se trata de aumentar la cantidad de animales, sino también de mejorar la producción en kilos de carne, aprovechando al máximo los recursos disponibles”, explicó.

En ese sentido, remarcó el potencial de la ganadería bajo riego como eje de desarrollo regional: “Hay muchas fincas que pueden reconvertirse y adaptarse a este esquema. Estamos en un establecimiento que refleja justamente ese tipo de producción, con sistemas que combinan eficiencia y sustentabilidad ”.

Sobre las inversiones necesarias, Fernández planteó una mirada flexible y adaptada a cada productor: “No todos necesitan grandes estructuras o tecnologías de alto costo para mejorar sus resultados. La ganadería tiene la ventaja de que se puede escalar. Con una buena gestión de los recursos, incluso los productores más chicos pueden alcanzar niveles productivos similares con menor inversión ”.

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Además, subrayó que el crecimiento del sector debe darse de manera progresiva: “El primer paso es administrar bien lo que ya se tiene. Luego, a medida que se consoliden los resultados, llegarán las inversiones para potenciar la producción ”.

Finalmente, destacó el rol del Clúster Ganadero como espacio de articulación: “Buscamos que los productores se acerquen, planteen sus necesidades y encuentren un lugar donde todas las instituciones estén alineadas. Hoy hay un trabajo conjunto entre cámaras, organismos sanitarios, entidades técnicas y el Estado que debemos aprovechar para fortalecer la ganadería en Mendoza”.

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