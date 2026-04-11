El mensaje de Hebe Casado a empresarios del Sur: "No somos un Gobierno cerrado a las críticas".

El Día de Campo realizado este sábado en General Alvear contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado , quien destacó la importancia de la actividad para promocionar el potencial productivo del sur mendocino. Además, subrayó la importancia de sostener el diálogo con las cámaras empresarias.

Casado fue una de las autoridades provinciales que se hizo presente en el evento que da inicio a la Fiesta Nacional de la Ganadería . "Nos ha tocado un día hermoso, con buen clima, con temperatura ideal, para este día que sirve para promocionar una de las fiestas más importantes que tiene la provincia, después de la Vendimia ", destacó.

La vicegobernadora se refirió a los cambios que se vienen en la Legislatura de Mendoza y comentó que ya tuvieron la primera reunión con los senadores electos que asumirán el 1° de mayo . Explicó que se trató de un encuentro de carácter introductorio, en la que se les presentó el funcionamiento del Senado, su equipo de trabajo y la organización interna de la Legislatura, con el objetivo de que puedan definir su participación en comisiones.

Casado fue consultada por el reclamo del intendente de San Rafael , Omar Félix , hacia el Gobierno provincial para concretar la extensión del gasoducto hacia la Villa 25 de Mayo , que quedó sin financiamiento. "Piden plata para hacer una obra que ellos iniciaron, que fue el gasoducto, que tampoco es una obra que le corresponde a un municipio y que ahora quieren que la Provincia también participe. Habrá que verlo, pero creo que hay que seguir los caminos que corresponden. Hacer gasoductos corresponde a las distribuidoras", afirmó.

Respecto al comunicado de las tres cámaras de comercio del sur manifestando su "profunda preocupación” por el escenario económico, la vicegobernadora respondió: "La respuesta es que nosotros venimos trabajando con todas las cámaras empresariales. No somos un gobierno cerrado a las críticas, somos un gobierno que trabajamos en conjunto con ellos, que venimos haciendo lo que ellos nos proponen en la medida que, obviamente, nuestro presupuesto nos lo permite. Venimos propulsando cada una de las actividades económicas".

Día de Campo en General Alvear

El tradicional Día de Campo en General Alvear da inicio a la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos más convocantes del oeste argentino, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo de 2026. La jornada comenzó este sábado, a las 9, en el predio de Agropecuaria Los Huarpes SRL, ubicado en el paraje Soitué, a unos 18 kilómetros de la ciudad alvearense.

Durante el encuentro, los asistentes pueden conocer de primera mano al trabajo rural, con demostraciones en vivo de las principales tareas ganaderas y las técnicas utilizadas en el sector, clave para la economía regional. Además, el evento incluye propuestas gastronómicas con degustaciones de comidas y bebidas típicas, en una experiencia que busca no solo anticipar la Fiesta, sino también poner en valor las tradiciones y la identidad de la región.