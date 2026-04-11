Día de Campo: tradición, costillares y shows para abrir la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026

La jornada se llevará a cabo desde la hora 9.00 de este sábado 11 de abril de 2026 en Agropecuaria Los Huarpes SRL , ubicada en el paraje de Soitué , a unos 18 kilómetros de la ciudad de General Alvear.

Arranca la Fiesta de la Ganadería: qué se viene este sábado en General Alvear

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero

Comenzará con el tradicional desayuno campero , tortas fritas y yerbeado. Más tarde seguirán las charlas técnicas y una recorrida donde se mostrará la ganadería bajo riego como potencial de Mendoza.

Tras las actividades iniciales, se compartirán empanadas fritas y luego el público se trasladará a una carpa con capacidad para 400 personas , donde se servirá locro tradicional. Más tarde, el menú continuará con costillares, vacíos y otras carnes a la llama, uno de los sellos distintivos del evento.

Habrá una importante presencia política, ya que el Día de Campo también funciona como lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Asistirá la vicegobernadora, ministros, intendentes y otras autoridades tantos provinciales como nacionales.

Una experiencia tradicional en el sur mendocino

El evento propone una experiencia completa para disfrutar del campo, con actividades como muestra productiva, desayuno campestre, música en vivo y el tradicional almuerzo con costillares al ensartador.

Se trata de una jornada pensada para compartir en familia o con amigos, en un entorno rural que refleja la identidad productiva de la región.

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El puntapié inicial de la Fiesta Nacional de la Ganadería

El Día de Campo marca el inicio oficial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos más importantes del oeste argentino, que luego se desarrollará del 6 al 10 de mayo de 2026.

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De que se trata el Día de Campo, antesala de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Esta actividad, que se realiza desde el año 2000, nació con el objetivo de presentar la fiesta a la prensa y a la comunidad, consolidándose con el tiempo como un clásico dentro del calendario alvearense.

El Día de Campo es un evento tradicional que marca el inicio oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Surgió en el año 2.000 para la edición XIX como una iniciativa de los organizadores para presentar la Fiesta a la prensa nacional, provincial y regional, permitiendo que periodistas y visitantes vivan una experiencia auténtica en una estancia de la zona.

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Esta actividad se lleva a cabo aproximadamente cuarenta días antes del inicio formal de la Fiesta y ofrece a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca el trabajo pecuario.

Durante la jornada, se realizan demostraciones de las tareas rurales, mostrando las técnicas utilizadas en la ganadería y resaltando la importancia del sector en la economía y cultura regional.

Además de las exhibiciones ganaderas, el Día de Campo permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía típica, con degustaciones de comidas y bebidas tradicionales. Esta experiencia no solo busca difundir la Fiesta, sino también acercar a los asistentes a las costumbres y el estilo de vida rural, reforzando la identidad cultural de la región.

Los últimos anfitriones del Día de Campo