Día de Campo: tradición, costillares y shows para abrir la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026

El Día de Campo volverá a ser una de las actividades más tradicionales de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con una propuesta que combina producción, gastronomía y cultura.
La actividad se realizará este sábado en el paraje Soitué de General Alvear y dará inicio a la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería.
El Día de Campo volverá a ser una de las actividades más tradicionales de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con una propuesta que combina producción, gastronomía y cultura.
La jornada se llevará a cabo desde la hora 9.00 de este sábado 11 de abril de 2026 en Agropecuaria Los Huarpes SRL, ubicada en el paraje de Soitué, a unos 18 kilómetros de la ciudad de General Alvear.
Comenzará con el tradicional desayuno campero, tortas fritas y yerbeado. Más tarde seguirán las charlas técnicas y una recorrida donde se mostrará la ganadería bajo riego como potencial de Mendoza.
Tras las actividades iniciales, se compartirán empanadas fritas y luego el público se trasladará a una carpa con capacidad para 400 personas, donde se servirá locro tradicional. Más tarde, el menú continuará con costillares, vacíos y otras carnes a la llama, uno de los sellos distintivos del evento.
Habrá una importante presencia política, ya que el Día de Campo también funciona como lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Asistirá la vicegobernadora, ministros, intendentes y otras autoridades tantos provinciales como nacionales.
El evento propone una experiencia completa para disfrutar del campo, con actividades como muestra productiva, desayuno campestre, música en vivo y el tradicional almuerzo con costillares al ensartador.
Se trata de una jornada pensada para compartir en familia o con amigos, en un entorno rural que refleja la identidad productiva de la región.
El Día de Campo marca el inicio oficial de la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos más importantes del oeste argentino, que luego se desarrollará del 6 al 10 de mayo de 2026.
Esta actividad, que se realiza desde el año 2000, nació con el objetivo de presentar la fiesta a la prensa y a la comunidad, consolidándose con el tiempo como un clásico dentro del calendario alvearense.
El Día de Campo es un evento tradicional que marca el inicio oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.
Surgió en el año 2.000 para la edición XIX como una iniciativa de los organizadores para presentar la Fiesta a la prensa nacional, provincial y regional, permitiendo que periodistas y visitantes vivan una experiencia auténtica en una estancia de la zona.
Esta actividad se lleva a cabo aproximadamente cuarenta días antes del inicio formal de la Fiesta y ofrece a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca el trabajo pecuario.
Durante la jornada, se realizan demostraciones de las tareas rurales, mostrando las técnicas utilizadas en la ganadería y resaltando la importancia del sector en la economía y cultura regional.
Además de las exhibiciones ganaderas, el Día de Campo permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía típica, con degustaciones de comidas y bebidas tradicionales. Esta experiencia no solo busca difundir la Fiesta, sino también acercar a los asistentes a las costumbres y el estilo de vida rural, reforzando la identidad cultural de la región.