General Alvear, epicentro del Día de Campo: así será la previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Con el otoño como telón de fondo y la tradición como protagonista, General Alvear se prepara para una nueva edición del Día de Campo . La cita será el próximo 11 de abril en Soitué, en una jornada que combina producción, cultura y gastronomía , y que marca el puntapié inicial de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026 .

El evento se desarrollará en el establecimiento Agropecuaria Los Huarpes , ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad , con acceso mayormente asfaltado y un breve tramo de camino de tierra . La jornada funcionará como presentación oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería , uno de los encuentros más importantes del oeste argentino, que se celebrará del 6 al 10 de mayo .

Carlos Porta , coordinador de la Fiesta Nacional de la Ganadería , destacó el interés del público y el ritmo de venta de entradas: “Estamos a pocos días del Día de Campo , que se realizará el 11 de abril en el establecimiento Los Huarpes . Es un lugar de fácil acceso y muy cercano. Como todos los años, abrimos nuestras tranqueras con mate cocido y tortas fritas para recibir a los visitantes”.

En ese sentido, remarcó que el cupo es limitado : “Tenemos 250 entradas disponibles y la demanda viene muy bien. Recomendamos no esperar hasta último momento porque, al ritmo actual, se van a agotar en los próximos días ”.

Fiesta de la Ganadería 2025 El Día del Campo marcará un nuevo inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Foto: Archivo

Por su parte, Juan Martín Pincemín, administrador de Agropecuaria Los Huarpes, puso en valor el perfil productivo del predio y su evolución en los últimos años: “Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace una década. Hoy es un claro ejemplo de reconversión hacia la actividad ganadera ”.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer el establecimiento y conocer de cerca su funcionamiento: “Vamos a hacer una recorrida breve para mostrar distintos aspectos de la producción, incluyendo tecnologías de punta como riego presurizado y generación de energía con paneles solares, aplicadas a la actividad agrícola y ganadera”, explicó.

El cierre tendrá como gran protagonista a la gastronomía. Raúl Martínez, coordinador del Almuerzo General, anticipó un menú que combina tradición y sabores regionales: “Al mediodía habrá pasteles fritos, un momento ideal para compartir y disfrutar. También habrá vinos y algunas sorpresas ”.

Luego, cerca de las 13.30, los asistentes se trasladarán al salón para el almuerzo principal: “Vamos a ofrecer un menú de varios pasos, con platos típicos. Este año vuelve el locro criollo, junto con los clásicos costillares y otras propuestas que ya son parte de nuestra identidad ”, concluyó.